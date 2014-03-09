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Başbakan'ın çocukları vakıf üyesi olmaz mı?

TÜRGEV Genel Müdürü Salih Koç: Başbakan çocuğu vakıf adamı olamaz mı? Yetimlere hizmet etmek, ne zamandan beri suç oldu?

09 Mart 2014 17:55

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Genel Müdürü Salih Koç, derin operasyonun ardından vakıflara yönelik iddiaların Başbakan Erdoğan'ı yıpratma amaçlı olduğunu savunarak, "Başbakan çocuğu vakıf adamı olamaz mı?" dedi.
Vakfın İstanbul ve dışında talepler doğrultusunda yurt yaptığını söyleyen Koç, "Amacımız milli ve manevi değerlere bağlı, kendisi, ailesi, ülkesine hayırlı nesil yetişmesi" diye konuştu. TÜRGEV'in 18 yıldır aynı hizmeti yaptığını belirten Koç, şunları söyledi: 
 

Yetimlere hizmet etmek suç mu? 

"Burada asıl varılmak istenen nokta; vakfımızın faaliyetleri ya da yapılan bağışlar şunlar bunlar değildi. Vakfımızın yönetim kurulu üyesi, şu ya da bu olabilir. Tabii burada hele Sayın Başbakanımızın çocuklarının vakıf yönetim kurulunda olması, ya da genel kurul üyesi olması işi biraz daha farklı yönlere götürdü, öyle yorumlandı. Bir yerlere taşımaya çalıştılar. Bunlar tamamen art niyetli şeyler. Adam vakıf adamı olamaz mı? Başbakan çocuğu vakıf adamı olamaz mı, vakıfta hizmet edemez mi? Böyle bir yasak mı var, suç mu? Yetimlere hizmet etmek, ne zamandan beri suç oldu?"  
 

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