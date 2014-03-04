TÜRGEV Genel Müdürü: 1 liralık fişe kadar incelediler, hala denetleniyoruz

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’in Genel Müdürü Salih Koç, dünyanın pek çok noktasında hizmet ürettiklerini söyledi. Hala 2 bin kız öğrenciye burs verdiklerini anlatan Koç “Vakfımızın üzerinden Başbakan’ı hedeflediler. 2 yıldır sürekli denetim altındayız” dedi. Yolsuzluk iddialarını yalanlayan Salih Koç, “5 yıl sıkı mali disiplin içinde çalıştık. 6 ay 1 liralık fişe kadar incelediler. Sonra vergi muafiyetini kazandık” şeklinde konuştu.

25 Aralık soruşturmasındaki yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yöneticisi olduğu TÜRGEV’in Genel Müdürü Salih Koç, Star gazetesinden Seda Çakmak’a konuştu.

Star gazetesinin bugünkü (4 Mart 2014) nüshasında yayımlanan, “1 liralık fişe kadar incelediler” başlıklı haber şöyle:

‘1 liralık fişe kadar incelediler’

Başbakan Erdoğan ve ailesinin bağı olması nedeniyle 25 Aralık operasyonunun merkezinde yer alan TÜRGEV kapılarını Star’a açtı. Kanada’dan Tanzanya’ya Etiyopya’dan Bosna Hersek’e 41 ülkenin yanısıra Türkiye’nin dört bir yanından toplam 2 bin kız öğrenciye kucak açan vakıfla ilgili karalama kampanyalarına yanıt veren TÜRGEV Genel Müdürü Salih Koç, vakfını ve hizmetlerini anlattı. Koç “Binlerce öğrenci yetiştirdik. Öğrencilerin yarısı burslu okuyor. Şehit gazi çocuklarına, yetimlere yüzde yüz burs veriyoruz. Vakfımızın üzerinden Başbakan Erdoğan’ı vurmak istiyolar. 1 liralık fişe kadar incelediler. Hala denetleniyoruz. Biz gizli saklı hiç bir şey yapmıyoruz. Kayıt dışı tek kuruşumuz yok” dedi.

'Vakfın kuruluş tarihi 1996'

Koç, svakfın ilk olarak İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı olarak 1996 yılılnda kurulduğunu daha sonra Türkiye geneline yayılınca da 2012 yılında ismini TÜRGEV olarak değiştirdiklerini anlattı. Vakfın çalışmalarında Başbakan Erdoğan’ın çocukları Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak’ın da yer aldığını ve bununla gurur duyduğunu söyleyen Koç, “Hayatını ülkesinin gelişip güçlenmesine adayan bireylerin gerek TÜRGEV’e gerekse başka vakıf ve derneklere üye olmaları basını niçin ve ne amaçla rahatsız ediyor anlamıyorum. Başbakanın çocuğunun öğrencilere hizmet ederken bize yardım etmesi suç mu? Onlar üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı kötü niyetlidir” diye konuştu.

Tapuya sorsalar ortaya çıkar

Vakfın şeffaf bir yapısı olduğunu ve yurtlarının tamamının da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldığını anlatan Koç, “Hem Maliye ve MEB, hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teftiş edilen bir vakıfız. Gizli saklı bir şey yapmıyoruz ” dedi.

25 Aralık operasyonu kapsamında 2 yıl boyunca hukuksuzca dinlendiklerini beliten Koç, “Buradan bir şey çıkaramazlar. Avuçlarını yalarlar. Bir iş adamının bağışladığı yerler iddia ediliyor. İspat et o zaman, Bu kadar mı zor? Git tapuya sor.”

Binada bir banka şubesi var

Koç, elinde çantayla vakfa giren bir adamın fotoğraflarının yayınlanmasına da tepki göstererek “Aynı binada Vakıfbank şubesi var. Aynı kapıdan giriyoruz. Bunlar bir yerlere ulaşmak için kasıtlı iddialar. Boşa uğraşmasınlar. Bu kervan yürüyecek” dedi.

'Vergi muafiyetini bile 2 yıl önce aldık'

Koç, TÜRGEV’İn bütün ödemelerinin banka üzerinden yapıldığına dikkat çekerek “Kayıt dışı tek kuruşumuz yok. Hodri meydan. Vakıflar zaten bağışlarla yürür. Bağış yapana yapma diyemeyiz. Yurt dışından gelen yardımlar da gizli saklı gelmez. Vakıflar Genel Müdürlüğü haberdar olur. Bu bilgi ve belgeler bizde mevcut. Bize bağış yapan kurumları açıklayabiliriz ama onların izinleri olmadan söylememiz şık değil.” 2011’den önce vergi muafiyeti için 2 defa başvurduklarını ancak şartları yerine getiremedikleri için alamadıklarını anlatan Koç, “Mali denetim gerekiyor dediler.

5 yıl sıkı mali disiplin içinde çalıştık. 6 ay 1 liralık fişe kadar incelediler. Sonra vergi muafiyetini kazandık” dedi.

'Türkiye’de 11 kız öğrenci yurdumuz var'

Avrupa ülkelerinden, ABD’den, Kanada’dan, Ortadoğu ve Afrika’dan gelen öğrencilerimiz var. Türkiye’nin dört bir yanında 11 tane kız yurdu açtık. Artvin Nedime Lütfiye Günal, Konya Selçuklu, İsminaz Şahin, Şule Yüksel Şenler, Hasanpaşa, Hayriye-Cemal Gülbaran, Cerrahpaşa, Başakşehir, Hüma Hatun, Hadımköy, Mevlanakapı Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu. 2 tane de Montessori eğitim sistemiyle eğitim veren anaokulu ve 1 ilkokul açtık. Yurtlarımızın hepsinde spor salonu, etüt salonları, çamaşırhane, mescit, misafir odası, kafeterya, dinlenme odaları ve revir bulunmakta. Konferans salonlarında zaman zaman seminerler, sempozyumlar düzenliyoruz. Ayrıca arzu ederlerse yine konferans salonunda film de izleyebiliyorlar. Yurtlarımızda güvenlik kameraları, geniş güvenlik önemleri mevcut. Aileler bu konuda oldukça müsterih. Ayrıca TÜRGEV olarak öğrencilerimize her sene kültürel geziler düzenliyor, yıl sonunda ise mezuniyet programları tertip ediyoruz. Geçtiğimiz sene Osmanlı’nın başkenti Bursa’yı, Eyüp Sultan’ı ve Çanakkale’yi, şehitlerimizi ziyaret ettik. Bunun yanısıra öğrencilerimize ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Diksiyon, yabancı dil, enstrüman, el sanatları gibi kurslar. Körler için braille alfabesiyle Kuran-ı Kerim kursu var. Sanat atölyelerimiz, sinem, fotoğrafçılık, gezi, İstanbul okumaları kulüplerimiz mevcut.