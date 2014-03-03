CHP'den, Arınç'a TÜRGEV soruları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, TÜRGEV hakkında hazırlanan ve vakfın doğrudan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan tarafından yönetildiğini ortaya koyan fezlekeyi TBMM gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Bülent Arınç'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayarak TBMM'ye sundu. Oran'ın önergesinde yer alan sorular şöyle:

1. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre 17 Aralık 2013’te başlatılan Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk operasyonu kapsamında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) hakkında bir fezleke hazırlandığı doğru mudur?

2. Fezlekeye göre TÜRGEV’in Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan tarafından yönetildiği, Erdoğan ve oğlunun kamu nüfuzunu kullanarak vakfa bağış adı altında ödemeler yaptırdıkları, Erdoğan ve oğlunun vakıf çalışanları ile beraber kamu görevlilerine de talimatlar verdikleri iddiası doğru mudur?

3. Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Emlak ve Arazi işlerinden Sorumlu Başdanışmanı Şenol Kazancı mıdır? Şenol Kazancı’nın Başbakanlık’taki görevi nedir?

4. Şenol Kazancı, yurt genelinde hazine arazilerinin TÜRGEV’e devir yönteminin basitleştirilmesi ve arazilerin ucuza kapatılmasından mı sorumludur? Şenol Kazancı’nın Bilal Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasında sözünü ettiği ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal’ın çözülmesi için yardım ettiği Kurtköy’deki arazinin akıbeti ne olmuştur?

5. Reza Zarrab, eski bakan Zafer Çağlayan’dan numarasını alarak aradığı TÜRGEV Genel Müdürü Salih Koç ile aralarında geçen telefon konuşmasında sözünü ettikleri bağışın gerekçesi nedir?

6. Ciner Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Saraç (Alo Fatih) ile Bilal Erdoğan arasında geçen ve Alo Fatih’in TÜRGEV’e yatırıldığını söyledi 1 milyon TL’lik bağışın gerekçesi nedir? Ali Kibar kimdir, niçin TÜRGEV’e 1 milyon TL bağış yapmıştır, karşılığında ne almıştır?

7. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Vatan Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alındı mı, gerekçesi nedir?

8. Fezlekeye göre 37 usulsüz işlem yapıldığı öne sürülmektedir. Buna göre; Gaziantep Şahinbeyli - Şehitkamil ilçe belediye başkanları TÜRGEV’e arazi tahsis etti mi, gerekçesi nedir? İşadamı Mehmet C. TÜRGEV’e arazi bağışında bulundu mu, gerekçesi nedir? Bilal Erdoğan’ın talimatı ile işadamı Ali A. arasında arazi bağışı-kamuda tıkanan işleri çözme pazarlığı yapıldı mı? Fatih Silivrikapı’daki Hazine arazileri TÜRGEV’e bağışlandı mı? TÜRGEV’e verilecek Hayırlıoğlu arazisi karşılığında imarsız, istimlak edilmiş araziye imar verilmesi, arazi sahibi ile karın paylaşılması, nüfuz ticareti yapıldığı doğru mudur? KİPTAŞ tarafından Edirnekapı’da yaptırılan yurt neden TÜRGEV’e verildi, devir koşulları nedir? Historia Alışveriş Merkezi TÜRGEV’e hangi koşullarda satıldı? Tokat’ta TÜRGEV’e arazi satışında rüşvet pazarlığı doğru mudur? Ünalan – Altunizade’deki TCDD arazisi hangi koşullarda TÜRGEV’in kullanımına sunuldu? İstanbul Ataşehir’de TMSF’ye ait olan arazi hangi koşullarda TÜRGEV’e devredildi, devir protokolündeki imzalar kime aittir? Yeşilay’ın kullandığı yere TÜRGEV’in yerleşmesi nasıl sağlanmıştır? TÜRGEV’in Davutpaşa’da talep ettiği arazinin akıbeti ne olmuştur? Fatih Şehremini’de bulunan araziye EPDK’den bağışçı bulunmasının gerekçesi nedir, bağışı kim, neden yapmıştır? TÜRGEV’in Şanlıurfa’daki takip ettiği arazi ihalelerin akıbeti ne olmuştur, bu arazileri kim almıştır?

9. Vatan caddesinde İGDAŞ’a ait olan TIR garajı arazisinin Medikal Park Hastanesi ile takasında kimler aracılık etmiştir? TÜRGEV için Şehzadebaşı’nda otel yapılmasının gerekçesi nedir, bu otelin sahibi tapu kayıtlarında kim görünmektedir?

Esenyurt Belediyesi ile TÜRGEV için yapılan arazi tahsisi kararında resmi belgede sahteciliği kim yapmıştır? Zeytinburnu’nda Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ortak sahibi olduğu arazinin akıbeti ne olmuştur, arazi TÜRGEV’e devredilmişse protokoldeki imzalar kime aittir? Bursa’da Milli Emlak’tan herhangi bir arazi TÜRGEV’e tahsis edildi mi gerekçesi nedir? Kütahya’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait arazi hangi koşullarda TÜRGEV’e tahsis edilmiştir? Adıyaman-Gölbaşı’nda 1763 ada 1 parsel kime aittir, bu arazi de mi TÜRGEV’e devredildi, arazi devri için kaç TL üzerinden anlaşma yapıldı, devir koşulları nedir?

10. TÜRGEV’in Hac kurasına dahi hile karıştırdığı, bazı kişilerin usulsüz biçimde öncelikle Hac’a gitmesini sağladığı iddiaları doğru mudur?

11. Kasımpaşa Kentsel Dönüşüm Projesinde işadamı Adnan P.’ın İmam Hatip lisesi yaptırması için TÜRGEV ile herhangi bir teması oldu mu, hangi koşullarda anlaşma sağlanmıştır?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, TÜRGEV hakkında hazırlanan ve vakfın doğrudan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan tarafından yönetildiğini ortaya koyan fezlekeyi TBMM gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Bülent Arınç'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayarak TBMM'ye sundu. Oran'ın önergesinde yer alan sorular şöyle:

1. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre 17 Aralık 2013’te başlatılan Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk operasyonu kapsamında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) hakkında bir fezleke hazırlandığı doğru mudur?

2. Fezlekeye göre TÜRGEV’in Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan tarafından yönetildiği, Erdoğan ve oğlunun kamu nüfuzunu kullanarak vakfa bağış adı altında ödemeler yaptırdıkları, Erdoğan ve oğlunun vakıf çalışanları ile beraber kamu görevlilerine de talimatlar verdikleri iddiası doğru mudur?

3. Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Emlak ve Arazi işlerinden Sorumlu Başdanışmanı Şenol Kazancı mıdır? Şenol Kazancı’nın Başbakanlık’taki görevi nedir?

4. Şenol Kazancı, yurt genelinde hazine arazilerinin TÜRGEV’e devir yönteminin basitleştirilmesi ve arazilerin ucuza kapatılmasından mı sorumludur? Şenol Kazancı’nın Bilal Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasında sözünü ettiği ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal’ın çözülmesi için yardım ettiği Kurtköy’deki arazinin akıbeti ne olmuştur?

5. Reza Zarrab, eski bakan Zafer Çağlayan’dan numarasını alarak aradığı TÜRGEV Genel Müdürü Salih Koç ile aralarında geçen telefon konuşmasında sözünü ettikleri bağışın gerekçesi nedir?

6. Ciner Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Saraç (Alo Fatih) ile Bilal Erdoğan arasında geçen ve Alo Fatih’in TÜRGEV’e yatırıldığını söyledi 1 milyon TL’lik bağışın gerekçesi nedir? Ali Kibar kimdir, niçin TÜRGEV’e 1 milyon TL bağış yapmıştır, karşılığında ne almıştır?

7. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Vatan Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alındı mı, gerekçesi nedir?

8. Fezlekeye göre 37 usulsüz işlem yapıldığı öne sürülmektedir. Buna göre; Gaziantep Şahinbeyli - Şehitkamil ilçe belediye başkanları TÜRGEV’e arazi tahsis etti mi, gerekçesi nedir? İşadamı Mehmet C. TÜRGEV’e arazi bağışında bulundu mu, gerekçesi nedir? Bilal Erdoğan’ın talimatı ile işadamı Ali A. arasında arazi bağışı-kamuda tıkanan işleri çözme pazarlığı yapıldı mı? Fatih Silivrikapı’daki Hazine arazileri TÜRGEV’e bağışlandı mı? TÜRGEV’e verilecek Hayırlıoğlu arazisi karşılığında imarsız, istimlak edilmiş araziye imar verilmesi, arazi sahibi ile karın paylaşılması, nüfuz ticareti yapıldığı doğru mudur? KİPTAŞ tarafından Edirnekapı’da yaptırılan yurt neden TÜRGEV’e verildi, devir koşulları nedir? Historia Alışveriş Merkezi TÜRGEV’e hangi koşullarda satıldı? Tokat’ta TÜRGEV’e arazi satışında rüşvet pazarlığı doğru mudur? Ünalan – Altunizade’deki TCDD arazisi hangi koşullarda TÜRGEV’in kullanımına sunuldu? İstanbul Ataşehir’de TMSF’ye ait olan arazi hangi koşullarda TÜRGEV’e devredildi, devir protokolündeki imzalar kime aittir? Yeşilay’ın kullandığı yere TÜRGEV’in yerleşmesi nasıl sağlanmıştır? TÜRGEV’in Davutpaşa’da talep ettiği arazinin akıbeti ne olmuştur? Fatih Şehremini’de bulunan araziye EPDK’den bağışçı bulunmasının gerekçesi nedir, bağışı kim, neden yapmıştır? TÜRGEV’in Şanlıurfa’daki takip ettiği arazi ihalelerin akıbeti ne olmuştur, bu arazileri kim almıştır?

9. Vatan caddesinde İGDAŞ’a ait olan TIR garajı arazisinin Medikal Park Hastanesi ile takasında kimler aracılık etmiştir? TÜRGEV için Şehzadebaşı’nda otel yapılmasının gerekçesi nedir, bu otelin sahibi tapu kayıtlarında kim görünmektedir?

Esenyurt Belediyesi ile TÜRGEV için yapılan arazi tahsisi kararında resmi belgede sahteciliği kim yapmıştır? Zeytinburnu’nda Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ortak sahibi olduğu arazinin akıbeti ne olmuştur, arazi TÜRGEV’e devredilmişse protokoldeki imzalar kime aittir? Bursa’da Milli Emlak’tan herhangi bir arazi TÜRGEV’e tahsis edildi mi gerekçesi nedir? Kütahya’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ait arazi hangi koşullarda TÜRGEV’e tahsis edilmiştir? Adıyaman-Gölbaşı’nda 1763 ada 1 parsel kime aittir, bu arazi de mi TÜRGEV’e devredildi, arazi devri için kaç TL üzerinden anlaşma yapıldı, devir koşulları nedir?

10. TÜRGEV’in Hac kurasına dahi hile karıştırdığı, bazı kişilerin usulsüz biçimde öncelikle Hac’a gitmesini sağladığı iddiaları doğru mudur?

11. Kasımpaşa Kentsel Dönüşüm Projesinde işadamı Adnan P.’ın İmam Hatip lisesi yaptırması için TÜRGEV ile herhangi bir teması oldu mu, hangi koşullarda anlaşma sağlanmıştır?