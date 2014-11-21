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Politika

'Başbakan'ı en son gördüğümde Dışişleri Bakanı'ydı, kendisinden ders almalıyım'

Başbakan Davutoğlu ile bir araya gelen Joe Biden, Türkiye'ye güvendiklerini söyledi

21 Kasım 2014 23:50

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dolmabahçe Sarayı'nda görüşme öncesi ortak basın açıklaması yaptı. Davutoğlu, Ortadoğu'daki krizleri birlikte çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Davutoğlu, basın toplantısında şunları söyledi: şunları ifade etti: "Soğuk Savaş sonrası Amerika ile ortak çözümler ürettik. 11 Eylül'den sonra uluslararası teröre karşı beraber mücadele ettik. Şimdi de Ortadoğu başta olmak üzere krizleri beraber çözmeye çalışıyoruz. Tüm kriz bölgelerine olan yaklaşımlarımız krizlerin çözümünde önemli bir faktördür.

Son dönemde Irak ve Suriye'de tehditler karşısında ortak girişimde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde sayın Obama ile görüşmelerde bulundu. Geçen hafta G -20 zirvesinde sayın Obama ile istişare yapma şansımız oldu.

Ben zamanlı ziyareti konusunda Biden'a teşekkür ediyorum."

 

'O başbakan, ben hale başkan yardımcısıyım'

 

ABD Başkan Yardımcısı Biden ise konuşmasında şunlara yer verdi: "Uzun zamandan beri birbirimizi tanıyor ve dostuz. Hem dost hem NATO müttefiki olan bir ülkede bulunduğum için mutluyum. Bosna ve Kosova'da ortak çalışmalarımızı hatırlıyorum. Birçok konuda beraber çalıştık. Türkiye ile askeri ortaklığımız yüksek. Güveniyoruz Türkiye'ye."

Biden'ın "Şunu da söylemek isterim ki Başbakan'ı en son gördüğümde kendisi Dışişleri Bakanı'ydı. Ben başkan yardımcısıydım ve halen başkan yardımcısıyım. Kendisinden ders almalıyım" şeklindeki ifadeleri Davutoğlu ile aralarında gülüşmelere sebep oldu.

 

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