Başbakan'dan çözüm süreci açıklaması: Bu sadece başlangıç

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Çözüm süreci Diyarbakır’ı köklü bir şekilde değiştiriyor. Bu sadece bir başlangıç. Çözüm süreci bir yıl içinde bizi bu kadar değiştirdiyse birkaç yıl içinde olacakları varın siz de hayal edin. Bu süreç inşallah bir kar topu şeklinde ilerleyecek. Diyarbakır değiştikçe Irak değişecek, Suriye değişecek" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, miting meydanında halkı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la birlikte selamladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dün bir vuslata bir kavuşmaya hep birlikte şahit olduk. Değerli sanatçımız Şivan Perver 37 yıl süren hasreti sona erdi. Çok değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses’le bir güzel konser verdiler. Dün aynı zamanda 400 çifti hep birlikte evlendirdik. Sadece Türkiye’de değil tüm bölgede yeni bir iklim yeni bir bahar atmosferi yaşanıyor. Türkiye güçlenirken bölgemiz de güçleniyor.

Diyarbakır bölgenin İslam coğrafyasının kutup yıldızlarından biri. Diyarbakır huzuruna güçlü şekilde sahip çıkmalı ve kararlarını verirken Diyarbakır çok düşünmeli. Diyarbakır barışa güçlü şekilde sahip çıkmalı. Biz dün Diyarbakır’da çok farklı bir atmosfer gördük. Artık yeter diyenleri gördük. Ben inanıyorum ki Bismil de aynı şeyi söylüyor.

Çözüm süreci Diyarbakır’ı köklü bir şekilde değiştiriyor. Bu sadece bir başlangıç. Çözüm süreci bir yıl içinde bizi bu kadar değiştirdiyse birkaç yıl içinde olacakları varın siz de hayal edin. Bu süreç inşallah bir kar topu şeklinde ilerleyecek. Diyarbakır değiştikçe Irak değişecek, Suriye değişecek. Sizlerden rica ediyorum ne olur bu çözüm sürecine sımsıkı sahip çıkın.

Birileri rahatsız oluyor

Birileri bu çözüm sürecinden rahatsız oluyor. Çünkü onlar gençlerin kanıyla canıyla besleniyorlar. Onlar uyuşturucuyla besledikleri insanlardan besleniyorlar. Onlar yoksulluktan besleniyorlar. Bu sürecin bozulmasına artık fırsat tanımayalım diyorum. Biz o eski Türkiye dönemini artık kapattık. İnkar ve asimilasyon politikası bizim iktidarımızda bitmiştir.