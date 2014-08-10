'Başbakan'a çakma suikast düzenlenecek' iddiası

Fuatavni, Twitter'daki @fuatavnifuat hesabından, Başbakan'a yönelik göstermelik bir suikastin tezgahlandığını, MİT içindeki karanlık adamların planı uygulamaya başladıklarını ve bunun için uyuşturucu bağımlısı birinin bulunduğunu yazdı.



Fuat Avni, Başbakan'ın Devlet-Cemaat savaşı başlatmayı planladığını, ama devlet aklının bu itibar etmediğini, hatta bakanlar ve milletvekillerin bile inanmadığnı söyledi.



Başbakan'ın, bütün kritik zirvelerde 'Paralel Yapı'yla mücadeleyi gündem yapsa da istediğini alamamın çaresizliğiyle kıvrandığını söyleyen Twitter fenomeni, devlet aklını 'paralel yapı'ya inandırma ve cepheyi genişletmek için çakma suikast planını devreye soktuğunu yazdı.



"Karıncayı bile incitmemiş bir Cemaati 'Süikaste teşebbüs ettiler' diye lanse etmek için çok çaresiz olmalılar ve evet çaresizler." ifadelerini kullandı.

İşte Fuat Avni'nin attığı tweetler: