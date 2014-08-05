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Twitter fenomeni Fuat Avni Türkiye'de yasaklandı

Hesabına erişim engellenen Fuat Avni '@fuatavnifuat' adıyla açtığı yeni hesapla Twitter'daki mesajlarına devam ediyor

05 Ağustos 2014 10:55

Sosyal medya üzerinden Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP'ye yakın olduğu izlenimi vererek bilgiler aktaran ve bir internet fenomeni haline gelen Fuat Avni'nin Twitter hesabı Türkiye'de yasaklandı.

22 Temmuz'daki sahur operasyonunu ilk olarak takipçilerine duyuran Fuat Avni, dün yaptığı paylaşımlarda da bugün sabah saatlerinde İstanbul'da üç ilçede gözaltıların olacağı iddiasında bulunmuştu.

Dünkü paylaşımların ardından sabahın ilk saatlerinde Fuat Avni'nin Twitter hesabının Türkiye'de yasaklanması verdiği bilgilerin doğru olması ihtimalini gündeme getirerek sosyal medyada tartışmaya yol açtı.

 

Hesabının kapatılacağını da bildi

 

Fuat Avni, Twitter hesabının kapatılabileceğini de önceden takipçilerine duyurmuştu. "Güzel insanlar, yedek hesabım @fuatavnifuat hesabını mutlaka takibe alın. Önümüzdeki günler, süprizlere gebe" diyen Fuat Avni'nin bu öngörüsü de doğru çıktı. Hesap bu tweetten saatler sonra kapatılırken, yedek hesabın takipçi sayısı daha şimdiden 45 bini geçti.

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