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Politika

Başbakan Yıldırım'ın 'kapatılacak' dediği Akıncı Hava Üssü'ne atama yapılmadı

Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği atamalar arasında Akıncı Hava Üssü bulunmuyor

01 Ağustos 2016 22:32

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Hava ve Deniz komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'na 167 general ve amiral ataması gerçekleştirdi. Atamalarda Akıncılar Hava Üssü'ne atama yapılmaması dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 94 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 22 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 44 general, Gülhane Askeri Tıp Akademesi Komutanlığı’na 6 general ve 1 amiral atadı.

 

"Akıncılar Hava Üssü şehitlerin anısının yaşatılacağı yer haline getirilecektir"

 

Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği atamalarda, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Akıncı Hava Üssü ve tankların çıktığı bütün kışlalar kapatılacak!" dediği Akıncılar Üssü'ne atama yapılmadı.

Binali Yıldırım şunları söylemişti: "15 Temmuz darbe girişimin önleyen kahraman Kazan halkı da kahramanlığının karşılığını aldı. Lokman kardeşimiz, belediye başkanımız ve sizler tek yürek oldunuz. Darbecilerin önünde dimdik durdunuz. Şimdi buradan Kazan meydanından herkese ilan ediyorum. Hainlerin yuvalandığı Akıncı Üssü kapatılacaktır. Şehitlerin anısının yaşatılacağı yer haline getirilecektir."

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