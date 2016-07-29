Başbakan Yıldırım: Hainlerin yuvalandığı Akıncı Hava Üssü ve tankların çıktığı bütün kışlalar kapatılacak!

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin planlama merkezi olduğu söylenen Akıncı Hava Üssü'nün kapatılacağını açıkladı. Akıncı Hava Üssü'nün bulunduğu Kazan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Yıldırım, "Burada Kazan meydanında herkesin huzurunda ilan ediyorum. Hainlerin yuvalandığı Akıncı Hava Üssü kapatılacaktır" dedi. Yıldırım ayrıca, Ankara ve İstanbul'da tankların ve helikopterlerin harekete geçtiği bütün kışlaların da kapatılacağını duyurdu. "Bir daha milletin üstüne tank yürütenler bundan sonra artık orada tankları bulamayacaklar" diyen Yıldırım, "Orada insanların piknik yaptığı güzel mekanlar olacak" ifadesini kullandı.

15 Temmuz'un her yıl 'Demokrasi Şehitleri Günü' olarak kutlananacağını da açıklayan Yıldırım, "Amerika'daki teröristbaşını Türkiye'ye getireceğiz. Asla ve asla bu milletin birliğini bozamazlar. Bu ülkeyi bölmeye, millete ayar vermeye çalışanlar ölümlerden ölüm beğensinler" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şehitler kalbimizde. Kazan'ın 9 evladı hepimizin kalbindedir. Onlar ölmedi, onlar yaşıyor. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran birer yıldızdır. O gün hainler harekete geçtiğinde bir gür ses yükseldi. O ses başkomutanın sesiydi. O ses Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiydi. Sizlere Cumhurbaşkanı'nın selamını getirdim. Sizlerle gurur duyuyoruz.

15 Temmuz darbe girişimin önleyen kahraman Kazan halkı da kahramanlığının karşılığını aldı. Lokman kardeşimiz, belediye başkanımız ve sizler tek yürek oldunuz. Darbecilerin önünde dimdik durdunuz. Şimdi buradan Kazan meydanından herkese ilan ediyorum. Hainlerin yuvalandığı Akıncı Üssü kapatılacaktır. Şehitlerin anısının yaşatılacağı yer haline getirelecektir.

Amerika'daki teröristbaşını Türkiye'ye getireceğiz. Asla ve asla bu milletin birliğini bozamazlar.

15 Temmuz, Türkiye'nin ikinci büyük kurtulul mücadelesinin adıdır. Her yıl Demokrasi Şehitleri Günü olarak kutlayacağız.

Çok değerli kardeşlerim. Silahlı kuvvetlerimizin en üst kademedeki sorumlusu olan kardeşlerim, emniyet teşkilatımızın en üst kademesindeki sorumlu kardeşlerim, bir birlik ve beraberlik içerisinde bu anlamlı bir araya gelişte sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Öncelikle şehitlerimize allahtan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Sizlerin 15 Temmuz'daki duruşunuz, sizlerin milletimle beraber, aziz milletimle beraber müşterek duruşu bir hain grubun özellikle saldırılarını püskürtmüştür.

Ramazan iftarında sizlerle bir araya gelişimde söylemiştim. İçimizde hainler olabilir, bu hainler asla bizi yıldırmasın, yıldırmayacak demiştim. Nitekim bu hainler, işte geldiler Özel Harekatımızı bombalamak suretiyle 50 kardeşimizin şehit olmasına vesile oldular. Ama onlar ihanetleriyle anılacaklar. Şehitlerimiz hiç unutulmayacak. Onlar bu vatanı vatan yapanlar olarak anılacak.

Biz askeri ile, polisi ise, köy korucularıyla ve tüm milletimizle 15 Temmuz'da hamd olsun bir olduk, beraber olduk, iri olduk, kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk. Türkiye olduk diyorum, niye biliyor musunuz? Çünkü dünya, bu demokrasi nöbetini tutanları sadece izliyor. Sadece bize oralardan geçmiş olsun diyor. Söyledikleri bu, arkasından "Ama gelecek için endişe duyuyoruz" neymiş endişeleri? Acaba bu içeri alınanlar, bunların sayısı daha da artar mı? Suçluysa artar. İşte bir tanesi, ne yazık ki Amerika'da, aynı zamanda önemli bir makamda olan amiral veya general kalkıyor, "İrtibat halinde olduğumuz üst düzey komuta kademesinde olanlardan içeri alınanların olduğunu görüyorum" diyor. İnsan biraz sıkılır ya, bunun kararını vermek senin haddine mi. Sen kimsin. Bir defa haddini bileceksin. Sen benim ülkemdeki darbe girişimine yönelik, kalkıp bu darbe girişimini püskürten bu devlete teşekkür edeceğine, tam aksine darbecilerin yanında yer alıyorsun. Darbeci zaten senin ülkende, onu zaten besliyorsunuz. Benim milletimi asla inandıramazısnız. Milletim şu an bu tezgahın içinde olanları da biliyor. Üst aklın kimler olduğunu gösteriyor bu açıklamalar. Bu açıklamalarla kendinizi açığa veriyorsunuz. Türkiye bu oyunlara gelmez.

Sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, sevgili gençler, 15 Temmuz dünyayı tüm milletinin kahramanlığının ne kadar farklı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Siz, 79 milyon vatan evladı yurdun her köşesinde kahramanlık destanı yazdınız, Allah sizden razı olsun! Milli iradeye karşı büyük kalkışmayı bir olarak, beraber olarak, sahip çıkarak boşa çıkardınız. O gece Türk milleti demokrasisini hedef alan hainlere hak ettiği dersi vermiştir. Şimdi artık herkes şunu bilmelidir; kim olursa olsun bu ülkeyi bölmeye çalışanlar, bu millete ayar vermeye çalışanlar ölümden ölüm beğensinler. Ankara'da ve İstanbul'da tankların çıkarıldığı bütün kışlaları kapatıyoruz. Bir daha milletin üstüne tank yürütenler bundan sonra artık orada tankları bulamayacaklar. Orada insanların piknik yaptığı güzel mekanlar olacak.

Bu hain teşebbüsün merkezin Akıncı Üssü'dür. sadece Akıncı Üssü'nü kapatacağız. Diğerleri ile ilgili bir şey söylemedim. Ama şehrin içinde tankların bulunduğu, zırhlı araçların bulunduğu yerleri de kapatacağız, şehir dışına alacağız. Nereden tank çıktıysa, zırhlı araç çıktıysa buraları kapatacağız.



ABD'li general "Muhataplarımız tutuklandı" dedi, bu ne anlama geliyor?

Bu bir itiraf demektir. ABD'li general bunlarla arkadaş oluyorsa, onlar da aynı sınıfa dahildir.