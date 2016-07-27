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Politika

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Rus uçağı, pilotların kendi kararlarıyla vuruldu!

“Bu pilotların darbe girişimi sırasında bombardımanlara katıldığı bilgisi elimizde mevcut"

27 Temmuz 2016 00:10

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 24 Kasım’da düşürülen Rus uçağı ile ilgili "24 Kasım'da Rus uçağını düşüren pilotlar, kararı kendileri aldı. Bu pilotların darbe girişimi sırasında bombardımanlara katıldığı bilgisi elimizde mevcut” diye konuştu. Şimşek, "Suriye uçakları, Türk uçaklarını düşürdüğü için angajman kurallarını değiştirdik. Yeni kurallara göre, bir uçağı vurup vurmama kararı pilotlara bırakıldı” dedi.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, savaş uçağının düşürülmesine ilişkin "Tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almayan uçak, hava kuvvetlerimiz tarafından düşürülmüştür. Yaptığımız toplantılarda ne yapacağımızın emri bizzat TSK'ya benim tarafımdan verilmiştir” açıklamasında bulunmuştu.

Sputnik'in haberine göre Şimşek, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov Moskova'da yaptığı görüşmeler sırasında 24 Kasım'da düşürülen Rus Su-24 uçağı için tazminat ödenmesi konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

 

“Bombardımana katıldığı bilgisi mevcut”

 

Şimşek, "24 Kasım'da Rus uçağını düşüren pilotlar, kararı kendileri aldı. Bu pilotların darbe girişimi sırasında bombardımanlara katıldığı bilgisi elimizde mevcut" diye konuştu.

 

“Soruşturma yeniden başlatılacak”

 

Şimşek, Su-24 uçağının düşürülmesiyle ilgili Türkiye'de yapılan soruşturmanın darbe girişimiyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından yeniden başlatılacağını da ifade etti.

 

“Karar pilotlara bırakıldı”

 

Şimşek, Türkiye'nin angajman kurallarını Rus uçağı düşürülmeden önce değiştirildiğini de anımsattı. Şimşek, "Suriye uçakları, Türk uçaklarını düşürdüğü için angajman kurallarını değiştirdik. Yeni kurallara göre, bir uçağı vurup vurmama kararı pilotlara bırakıldı" dedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rus uçağını düşüren pilotların Pensilvanya ile bağlantıları olabilir!    

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun sınır ihlali yapan Rusya'ya ait Su24 tipi savaş uçaklarının "Emir bizzat TSK'ya benim tarafımdan verilmiştir" sözlerine rağmen, 15 Temmuz darbe girişiminde gözaltına alınan pilotlara yönelik olarak, "Rus uçağını düşüren pilotların Pensilvanya ile bağlantıları olabilir!" diye konuşmuştu.

 

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