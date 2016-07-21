Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rus uçağını düşüren pilotların Pensilvanya ile bağlantıları olabilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun sınır ihlali yapan Rusya'ya ait Su24 tipi savaş uçaklarının "Emir bizzat TSK'ya benim tarafımdan verilmiştir" sözlerine rağmen, 15 Temmuz darbe girişiminde gözaltına alınan pilotlara yönelik olarak, "Rus uçağını düşüren pilotların Pensilvanya ile bağlantıları olabilir!" diye konuştu.

El Cezire canlı yayınında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşananları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır ihlali yapan Rus uçaklarının düşürülmesi konusuna da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturmada Rus uçağını düşüren pilotların da gözaltına alınmasını şöyle değerlendirdi: "Yargı, Rus uçağını vuran iki tutuklu pilota ilişkin şüpheler üzerinde duruyor. Yargı bununla ilgili, bir şüpheyi ortaya koyacak olmalı ki, bu pilotlar gözaltına alındı ve süreç başlatıldı."

"Rus uçağını düşüren pilotların Pensilvanya ile bağlantıları olabilir!"

Ellerinde Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili bir bilgi olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda hava sahasına girişlerle alakalı şunu söyleyebiliriz, Türk hava sahası ihlal edilmiştir ve defalarca uyarıda bulunulmuştur. Bu uyarılara rağmen ihlal devam etmiştir. Bu olayın ya da bu insanların bağlantılarının ilgisi var mı yok mu bunu bilemiyoruz.



Pensilvanya'yla bu pilotların bağlantısı olabilir. Ama bunu yargı ortaya çıkaracaktır. Bizim elimizde Rus uçağıyla veya o uçağın düşürülmesiyle ilgili bir bilgi yok. Darbe girişimiyle alakalı gözaltılar var. TBMM'ye kendi halkına bombardıman yaptı bu insanlar ve benzer bir şekilde Külliye'yi de bombaladılar. Başbakanlık Ofisi’ne de saldırı düzenlediler" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu ne söylemişti?

Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırında 24 Kasım 2015'te sınır ihlali yapan Rus Su-24 uçağının düşürülmesiyle ilgili, "Bayırbucak tarafına saldırılar yoğunlaşması üzerine, bu husus bir kez daha vurgulanmış, her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiş, silahlı kuvvetlere talimatlar tarafımca verilmiştir. Türk kara ve hava sahasının ihlali suretinde kararlılığımızı bir kez daha açıkça ifade ettik. Angajman kurallarımız tüm dünya tarafından bilinmektedir. Rusya tarafından da bilinmesine rağmen uyarılarımız dikkate alınmamıştır. Bu uçak tehdit olarak algılanmış, angajman kuralları uygulanmıştır. Bu ihlaller gerçekleşiyorsa, tüm tedbiri almak hakkımız, milletimize karşı görevimizdir" ifadelerini kullanmıştı.