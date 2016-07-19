Rus uçağını düşüren pilot darbe girişimi soruşturmasında gözaltına alındı mı?

Suriye sınırında 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağını düşüren Türk jetinin pilotlarının tutuklandığı öne sürüldü. CNN Türk'te Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Rus uçağını düşüren pilotların darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan askerler arasında olduğunu söylediği" iddia edildi. Ardından canlı yayında iddiaları değerlendiren Bozdağ, "Pilotun gözaltında olduğuna dair haberler var, ama teyitli bilgi değil" ifadelerini kullandı.

AFP'ye konuşan ismini vermeyen bir üst düzey Türk yetkili, “Rus Su-24 uçağını Suriye sınırı yakınında vuran iki Türk pilot tutuklandı" demişti.

Rus uçağının hava sınırı ihlali yaptığı iddiasıyla düşürülmesinin ardından Ankara ve Moskova arasında kriz yaşanmıştı. Yapılanı, ‘arkadan bıçaklama’ olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye yönelik birçok yaptırım kararı almıştı. Putin, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "özür mektubu" yollamasının ardından bu yaptırımları kaldırdı.

Bu arada Milliyet'teki DHA haberine göre, Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağının pilotunu öldürdüğü iddiasıyla Alpaslan Çelik hakkında yeniden başlatılan soruşturma, darbe girişiminde sonra yeni bir boyut kazandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, bazı gazetelerde çıkan haberler ile Rus yetkililerin açıklamaları sonrasında soruşturmasını, darbe girişimine katılan askerleri de dahil edip genişletti.

Rus pilot soruşturmasını yürüten Savcı Berkant Karakaya, bazı gazetelerde Rus uçağının düşürülmesini, darbeye karışan askerlerin Türkiye’yi zor durumda bırakmak için yaptığına yönelik iddialar yer alınca, soruşturmasını genişletti. Savcı Berkant Karakaya’nın soruşturmayı genişletmesinin bir gerekçesini de, Rus uzmanların da benzer açıklamaları oluşturdu. Bu gelişmeleri göz önünde bulunduran Cumhuriyet Savcısı Benkant Karakaya, araştırmasını genişletip Rus uçağın düşürüldüğü gün görev yapanların isim listesini Genelkurmay Başkanlığı’ndan talep edeceğini, bunların gözaltına alınanlar arasında bulunması durumunda, bu kişiler hakkında da dava açacağını ifade etti.



