Başbakan Yardımcısı Şimşek: Halkbank'ın, BMGK'nın izniyle komşu ülke ile ticarete aracılık yaptığı çok net

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, İran'a yönelik uygulanan yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla, Reza Zarrab ile aynı davadan tutuklanmasına ilişkin olarak "Halkbank yönetiminin bana verdiği brifingde çok net şekilde her şey usulüne uygun, tamamen izin verilen ticaret kapsamında yapılan iş ve işlemler. Çok öncesinden de Halkbank ile bütün bu konuları görüştüğümüzde, bankanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin izin verdiği çerçevede bir komşu ülke ile ticarete aracılık yaptığı net" dedi.

FOX TV'ye konuşan Şimşek parlamenter sistemin istikrar üretemediğini, cumhurbaşkanlığı sisteminin üreteceğini söyledi. Yeni dönemde TBMM'nin çok daha güçlü olacağını belirten Şimşek ayrıca Avrupa'yla güçlü bağların devam edeceğini söyledi.

"Brifingte çok net"

Hukuk içerisinde yapılacakların New York’ta ilgili banka tarafından yapılacağını kaydeden Şimşek, “ABD yeni bir yönetime sahip. Komşu ülkelerimizin bazılarıyla ambargo veya farklı tasarruflara gidebiliyorlar. Önemli olan Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyinin koyduğu ilkeler çerçevesinde işini yapıp yapmadığı meselesidir. Zaman zaman bu tür farklı değerlendirmeler olabiliyor. Halkbank yönetiminin bana verdiği brifingde çok net şekilde her şey usulüne uygun, tamamen izin verilen ticaret kapsamında yapılan iş ve işlemler. Dolayısıyla sürece o şekilde bakmak lazım. Görevden alınmış bir savcı var. Bu savcının FETÖ ile diyalogları içeride ve dışarıda tartışıldı. Onun asistanlarının yaptığı bir girişim, göreceğiz” açıklamasını yaptı.

Şimşek, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini, hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını anlattı. Şimşek, “Türkiye, bunu yaşadığı için biraz süreç çetrefilli oldu ama en kötüsü geride kaldı. Çok karmaşık bir hain darbe girişimi sonrası birtakım tepkiler verdik, o tepkiler yanlış anlaşılmasın, OHAL ilanihaye devam etmez, Türkiye bir hukuk devleti olmaya, demokrasisini güçlendirmeye devam edecek, başka da seçeneği yok” dedi.

Siyasi bir süreç

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Bakanlıkta yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla’nın tutuklanmasına ilişkin soru üzerine, “Bu sürecin tamamen, Reza Zarrab (Rıza Sarraf) dahil siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz ve görüyoruz” dedi.

Eski savcı Preet Bharara’nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile çok yakından bağlarının bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, hatta hakim de dahil daha önce birlikte Türkiye’ye gelerek siyasi etkinliklere katıldıklarını anlattı. Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye aleyhine de konuşmalar var. Şu anda baktığınız zaman Bharara’ya Türkiye aleyhine ne kadar yorum varsa sosyal medyada hepsini retweet ediyor veya beğeniyor. Onun başlattığı bir dosya üzerinden bu işlemler yapıldı. Elbette bu konudaki endişelerimizi, düşüncelerimizi, olayın başladığı ilk günden bu yana ABD’li dostlarımızla paylaşıyoruz.” Çavuşoğlu, söz konusu süreci yakından takip edeceklerinin de altını çizdi.

"Sinsice yapılan bir uygulama"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: “Halkbank yönetiminin bana verdiği brifingde çok net şekilde her şey usulüne uygun, tamamen izin verilen ticaret kapsamında yapılan iş ve işlemler. Dolayısıyla sürece o şekilde bakmak lazım.”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: “Atilla’nın ABD’de tutuklanması sinsice bir uygulama ve saygısızlık olarak görüyorum ve protesto ediyorum. Türkiye olarak bize yapılan haksızlıkları saygısızlıkları ve diplomatik nezaketsizlikleri ve hukuksuzları aynıyla karşılık vereceğiz.”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Atilla, ABD’de toplantıların ardından dönüş sırasında tutuklandı. FETÖ’nün, Atilla’nın ABD’ye gitmesinden sonra yaptığı şikayetler ya da yaptığı çalışmalar sonucunda bu durumun olduğunu düşünüyorum.”