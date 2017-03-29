Halkbank hisselerinde tarihi düşüş!

Dünkü işlemlerde yüzde 5,2 yükselerek 12,06 TL'den günü tamamlayan Halkbank hisseleri borsa kapanışından sonra ABD'de New York Güney Bölge Savcılığı'nın banka Genel Müdür Yardımcılarından Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklandığını açıklamasıyla bugün sert düşüş yaşıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, gece 01:30 sıralarında Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklamada da "Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Hakan Atilla 28 Mart 2017'de görev için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmış, ilk duruşması yapıldıktan sonra İddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir." denildi.

9,77 TL'yi gördü

Bunun üzerine yeni güne yüzde 10,6 düşüşle 10,78 TL'den başlayan Halkbank, ilk işlemlerde 9,65 olan taban fiyatın hemen üzerini 9,77 TL'yi gördü.

Bu seviyede değer kaybı yüzde 20'ye ulaşan hisse 10:24're ise yüzde 11,9 değer kaybıyla 10,62'de.

Halkbank şu sırada BIST tüm hisseler arasında en çok değer kaybeden.

Bankacılık endeksi de yüzde 2,4 değer kaybediyor.

Diğer taraftan Halkbank iştiraki Halk GYO yüzde 4,08 düşüşle 0,94 TL'den işlem görüyor.

Çavuşoğlu: Tillerson'a soracağız

Gelişmelere dair son resmi açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Çavuşoğlu, yarın Türkiye'ye gelecek ABD'li mevkidaşı Rex Wayne Tillerson'a bu konuyu soracaklarını söyledi. Çavuşoğlu, TRT Haber'de yer alan açıklamalarda "Görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara'nın hazırladığı iddianameden yola çıkan, önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Analist yorumları

İş Yatırım'dan yapılan değerlendirmede "Haberler, Halkbank hisseleri için olumsuz ve bugün hisse fiyatı üzerinde baskı oluşturacaktır." denilmişti.

Anadolu Yatırım da haberin etkisini negaitf olarak değerlendirirken A1 Capital Yatırım, "Bugüne Halkbankası ile ilgili gelecek olan haber akışına bağlı olarak doların seyri ve TR CDS'ler rehberlerimiz olacaktır." diyor.