Mülteciler için süresiz çalışma ve oturma izni sağlayacak 'Turkuaz kart' geliyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Mülteciler için nitelikli yabancılara ülkemizde süresiz çalışma ve kalma sağlayacak 'Turkuaz kart' uygulaması geliyor. Şirket ortaklarına bağımsız çalışma izni veriliyor" dedi. Canikli, "Bugüne kadar farklı bakanlıklar tarafından verilen uluslararası çalışma izinleri artık Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülecek sadece. Ülkemizde kısa süreli yabancı stajyer gruplara çalışma izni verilecek. Genelde Suriyelilere yönelik daha kolay çalışmasının izninin önü açılacak" diye konuştu.

"Gülen'in CIA için ajanlık yaptığı" iddiası

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalr yapan Nurettin Canikli, gazetecelerin sorularını cevapladı. Fethullan Gülen'in CIA için ajanlık yaptığına dair iddiaların sorulması üzerine, Canikli, "Gülen'le ilgili sorunuz paralel yapı olarak bilinen terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerine son verilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu tip konuların ispatı kolay şeyler değil. Hiçbir zaman böyle iddiaları ispat etmek mümkün değil. Ajan istihbarat kelimelerinin geçtiği bir haberde bütün dünyada geçerlidir, ispat edilemez. Biz bu mücadeleyi kararlılıkla yürüteceğiz. Diğer terör örgütleri gibi tehdit olmaktan çıkarılacak bu örgüt te Türkiye'den" ifadelerini kullandı.

Almanya'nı İncirlik'te özel tesis talebi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir gazetecinin "Almanya ile İncirlik Üssü anlaşması iddiası doğru mudur?" sorusunu "Talep doğru" diye cevapladı. Canikli, Almanya'nın talebine dair, "Ama bu konuda verilmiş bir karar yoktur. Çıkan haberler spekülasyondan ibarettir" dedi.

Erdoğan'ın diploması

Canikli, günlerdir devam eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diplomasına dair tartışmaya ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın diploması sayısız defa kamuoyu ile paylaşıldı ve bu konuda en ufak bir şüphe söz konusu değildir. Diplomanın kriminal çalışmaları da yapılmıştır. Bu tartışmalar kasıtlı ve ahlaki değildir" dedi.

"TRT'deki 'Namaz kılmayan hayvandır' sözüyle ilgili bir şey yapmamız söz konusu olamaz"

TRT'deki bir programda söylenen "Namaz kılmayan hayvandır" ifadesiyle ilgili bir soru üzerine Başbakan Yardımcısı Canikli, "Bizim bu TRT programındaki söz konusu sözler için bir şey yapmamız söz konusu olamaz. Bu konuda suç varsa mahkemeler gerekli kararı verir. Onun cezayı gerektirecek bir söz olduğunu biz söyleyemeyiz. Şahsımıza ait yorum farklı algılanabilir. Burada kişisel görüşümü açıklamak istemiyorum" dedi.

"Eşcinsellerin Onur Yürüyüşü'ne

izin verilecek mi?"

"Eşcinsellerin Onur Yürüyüşü'ne izin verilecek mi?" sorusuna cevap veren Canikli, "Tabii bu tür izinler verilirken bazı kriterler var. Bu yetkiyi kullanacak olan merciler açısından söylüyorum. Merciler için sakınca yoksa izin verilecektir. Bilemiyoruz tabii ama izin verilirse gerekli güvenlik önlemleri de alınır" diye konuştu.

Taşeron düzenlemesi değişecek mi?

Canikli, Taşeron düzenlemesine ilişkin olarak, "Teknik çalışmalar devam ediyor. Son derece önemli bir düzenleme. Çok fazla teknik bileşenleri söz konusu. Bunların çözülmesi gerekiyor. Takvim vermek istemiyoruz ama çok uzun sürmeyecektir" dedi.

Özel güvenlik yetkilerine düzenleme geliyor mu?

Nurettin Canikli, bugün medyaya yansıyan özel güvenlik yetkilerinin değiştirilmesine dair yeni bir düzenleme haberine dair olarak, "Bir taslak var ve ilgili bakanlıklara gönderildi. Henüz taslakta yer alan hususlar netleşmedi. Dolayısıyla taslaktakiler sadece görüştür. Henüz bir olgunlaşmış bir tasarı değildir. Yabancılara çalışma izni verilmesi hiçbir şekilde vatandaşımızın çalışma ve iş bulma alanını daraltmayacaktır. İhtiyacı olmayan bir alanda zaten böyle bir uygulamanın hiçbir anlamı olmaz. Bu düzenlemeler yatırım ortamına katkı sağlayacaktır" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Canikli, 6 Haziran itibariyle "bomba yapımında kullanılıyor" gerekçesiyle nitratlı gübreye satış yasağı getirilmesine ilişkin olarak, "2017 Şubat ayına kadar da takibi ve izlenmesine ilişkin altyapı çalışması devam edecek ve sonra kullanımı serbest bırakılacak" dedi.

Nurettin Canikli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu çerçevede önemli düzenlemelerden bir tanesi ekilemeyen arazilerin devlet tarafından sahipleri tarafından kiraya verilmek üzere bir plan var. Tarımda 17 milyar liralık bir hasıla beklenmektedir. Cezaların daha etkin hale getirilmesi ve caydırıcılığın artırılması gerekiyor. Yine Havza bazlı üretim planlaması yapılacak. Bu da ekim ve verimli bir tarım politikası için gerekli. Türkiye'nin tarım toprakları tabii sınırlı. Bunların karşılanması amacıyla başka ülkelerde arazi kiralanması konusunda çalışmalar var.

"Bütçede gübreye yüzde 18 destek veriliyor biliyorsunuz. Toplamda yüzde 34'lük indirime gidilmiştir. Patlayıcı yapımında kullanılan nitratlı gübre konusu var bir de. 6 Haziran tarihinden itibaren biliyorsunuz satış yasağı getirildi. Az kullanımından dolayı bu yasak getirilmiştir. 2017 Şubat ayına kadar da takibi ve izlenmesine ilişkin altyapı çalışması devam edecek ve sonra kullanımı serbest bırakılacak. Yine gıda güvenliği açısından gıda üretimine ilişkin uygulanan cezalar yükseltilecektir. Üretimden tüketiciye olan aşamadaki kar marjlarının oluşumunda bir çalışma yapılıypor. Bu da yasa teklifi olarak Meclis'e gönderilecek.

Et ve süt tüketimi artıyor

"Yıllık kırmızı et tüketimimiz yaz aylarında daha artıyor. Bunun fiyatlara yansımaması konusunda Et Ve Balık Kurumu'nun çalışmaları devam ediyor. İlk defa mart ayında sütün fiyatının aşağıya gelmemesi için müdahale alımı yapıldı. Bu daha da devam edecek. Sütü de bu şekilde yardım yapılan ülkelere sağlıklı olarak aktarımı yapılacak. Böylece mağduriyet ortadan kaldırılacaktır.

"Yatırımlar için reform paketi geliyor"

"Yatırım ortamının kalkınmasını sağlayacak çok önemli bir reform paketini önümüzdeki günlerde Meclis'e getireceğiz. Özellikle damga vergisi ve harçlar kanununda yatırımcının vergisini azaltacak uygulamalar yapılacak. Bu alanda yatırımcılardan damga vergisi ve noter harcı alınacaktır sadece.

"Türkiye iş yapma gücü konusunda 189 ülke arasında 55."

"Türkiye iş yapma gücü konusunda 189 ülke arasında 55. Gereksiz bürokratik formaliteler bertaraf edilecek. Artık şirket kurma için kolaylık sağlanacak. AR-GE faaliyetlerinin teşvik potansiyeli daha da artırılacak. Harcamalarda indirim konusunda çalışmalar yapılıyor. Bölgesel yönetim merkezlerine bir takım teşvikler getiriyoruz. Özellikle çalışanlara yönelik vergilere indirirm getiriyoruz. Birikimli hayat sigortalarından toplu çekme değil, daha uzun vadeli uygulamayı teşvik etmek amacıyla ilave teşvik mekanizmaları getiriyoruz. Faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaşması konusundaki tüm engelleri ortadan kaldırıyoruz.

"Yine iş dünyasının talep ettiği muhtasar beyanname ile SGK belgesini birleştiriyoruz. Bu kayıt dışının azalmasına katkı sağlayacak. Bugüne kadar farklı bakanlıklar tarafından verilen uluslararası çalışma izinleri artık Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülecek sadece. Mülteciler için nitelikli yabancılara ülkemizde süresiz çalışma ve kalma sağlayacak "Turkuaz kart" uygulaması geliyor. Şirket ortaklarına bağımsız çalışma izni veriliyor. Ülkemizde kısa süreli yabancı stajyer gruplara çalışma izni verilecek. Genelde Suriyelilere yönelik daha kolay çalışmasının izninin önü açılacak.

"Güvenlik nedeniyle bugüne kadar yabancılara ilişkin çalışma yasağı kamu düzeni açısından sıkıntılı kişilerin Türkiye'ye girişi de engellenecek.

"Atalay Filiz'in polislerle selfie çektirmesiyle ilgili olarak soruşturma açıldı ve gereken yapılacaktır."