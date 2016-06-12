T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

280 bin ton nitratlı gübre toplatıldı

Hükümet, patlayıcılarda kullanılan nitratlı gübre satışını yasaklamıştı

12 Haziran 2016 23:16

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, satışı durdurulan nitratlı gübrelerin, piyasadan toplatılan miktarının 280 bin tona ulaştığını açıkladı.

İstanbul ve Midyat'taki son bombalı saldırıların ardından hükümet el yapımı patlayıcılarda kullanılan maddelere karşı yeni tedbirler almıştı.

Bu tedbirlerden biri de nitratlı gübrelerin piyasadan çekilmesi ve satışının durdurulmasıydı.

Bakan Çelik, geçen perşembe başlatılan uygulama kapsamında, 280 bin ton nitratlı gübrenin piyasadan toplatıldığını söyledi.

ETİKETLER

nitratlı gübrefaruk çelikpatlayıcı

İlgili Haberler

Gübre satışına terör yasağı

Hükümetin, gübre hareketlerinin kontrolü için ek tedbirler üzerinde çalıştığı belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24