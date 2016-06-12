280 bin ton nitratlı gübre toplatıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, satışı durdurulan nitratlı gübrelerin, piyasadan toplatılan miktarının 280 bin tona ulaştığını açıkladı.

İstanbul ve Midyat'taki son bombalı saldırıların ardından hükümet el yapımı patlayıcılarda kullanılan maddelere karşı yeni tedbirler almıştı.

Bu tedbirlerden biri de nitratlı gübrelerin piyasadan çekilmesi ve satışının durdurulmasıydı.

Bakan Çelik, geçen perşembe başlatılan uygulama kapsamında, 280 bin ton nitratlı gübrenin piyasadan toplatıldığını söyledi.