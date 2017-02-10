T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan Yardımcısı: İhraç listesi yeniden YÖK'e gidecek; yanlışlar düzelecek

Canikli, listenin YÖK tarafından hazırlandığını ifade etti

10 Şubat 2017 08:27

Darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kararnameyle 330 akademisyenin üniversitelerden uzaklaştırılması AKP’nin Grup Yönetim Kurulu toplantısında da önemli başlık oldu. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu konuda çok eleştiri olduğunu, listenin yeniden değerlendirilmek üzere YÖK’e gönderileceğini, yanlışların düzeltileceğini söyledi. 

YÖK Basın Müşaviri Şener Aslan, ''İhraçlara yönelik tüm inisiyatif üniversitelerde. Kişileri üniversiteler belirliyor ve YÖK'ün bununla ilgili bir takibi yok'' demesine karşın Başbakan Yardımcısı Canikli'nin listenin YÖK tarafından hazırlandığını ifade ettiği öğrenildi.

Kim yaptı bu listeyi?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP Grup Yönetim Kurulu’nun dünkü toplantısının büyük bölümünü terör örgütleriyle hiçbir ilgisi olmayan akademisyenlerin üniversitelerden atılması oluşturdu. Konu AKP milletvekilleri tarafından gündeme getirildi. Toplantıda söz alan üyeler, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’ye akademisyenlerle ilgili listeyi kimin hazırladığını sordular. Listede adı geçen çok sayıda akademisyeni yakından tanıdıklarını, herhangi bir örgütle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını belirttiler. Bu isimlerin bazılarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler.

AKP’ye operasyon

Üyeler, "Bu yapılan AK Parti’ye tersinden operasyondur. AK Parti’nin sosyolojisine aykırıdır. Geçmişte bize yapıldığını iddia ettiğimiz konuların aynısı şimdi başkalarına yapılıyor" dediler. Bazı üyeler, "Dün YÖK Başkanı’nı aradık, gerekçelerini sormak için telefonlarımıza bile çıkmadı" diye tepki gösterdiler. AKP Grup Yönetim Kurulu toplantısının büyük bölümünü bu tartışma aldı.

Canikli, bunun üzerine listenin YÖK tarafından hazırlandığını, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ve bunları düzeltme yoluna gittiklerini ifade etti. Canikli, son kararname ile gündeme gelen eleştirilerin de değerlendirileceğini ve listenin YÖK tarafından yeniden değerlendirilmesinin isteneceğini söyledi.

 

ETİKETLER

Darbe girişimiOHALAKPGrup Yönetim KuruluNurettin CanikliYÖK

İlgili Haberler

Yıldız Teknik İİBF'den ihraç edilen akademisyenlere bölümlerinden destek: Tüm öğrencilerimiz cezalandırıldı

YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 14 akademisyen ihraç edilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24