Yıldız Teknik İİBF'den ihraç edilen akademisyenlere bölümlerinden destek: Tüm öğrencilerimiz cezalandırıldı

686 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden ihraç edilen akademisyenler için bölümdeki çalışma arkadaşları bir açıklama yaptı.

Bu KHK ile bölümden 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent ve 10 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanının kaybedildiğinin vurgulandığı açıklamada, ihraç edilen akademisyenlerin ikisinin ise sözkonusu KHK yayınlanmadan çok önce istifa ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"KHK ile ihraç edilen arkadaşlarımız sadece işlerinden ve aidiyetlerinden olmadılar; aynı zamanda emeklilik haklarından, kamuda yeniden istihdam edilebilme haklarından ve pasaportlarına el konularak da seyahat özgürlüklerinden mahrum edildiler.

"Böylece sadece yürütmenin kararına dayanılarak ve herhangi bir yargı sürecinden geçmeden vatandaşlık statüleri de düşürüldü.”

“Eğitim darbe aldı”

“İhraç edilen arkadaşlarımız Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün kuruluşundan itibaren temel derslerini veren, yüzlerce öğrenci, bilim insanı yetiştirmiş, Türkiye’nin entelektüel dünyasına pozitif katkıda bulunmuş saygın ve üretken akademisyenlerdir.

“Eğitim-öğretim açısından bahar döneminin başlamasına 2 hafta kala alınan bu karar ile yalnızca bu öğretim üyeleri değil, tüm bölüm ve öğrencilerimiz de cezalandırılmış, bölümde verilen eğitim-öğretim darbe almıştır.

“Elbette arkadaşlarımızın üniversitemizden uzaklaştırılması sadece bölümümüze vurulan büyük bir darbe değil, aynı zamanda Türkiye’nin sosyal bilimler eğitimine ve ülkenin geleceğine vurulan bir darbedir.”

İfade özgürlüğü vurgusu

“Anayasamız ve uluslararası hukuk ile güvence altına alınan yurttaşlığın ve üniversitenin de teminatı olan ifade özgürlüğü KHK yoluyla ihlal edilmiş bulunmaktadır.

“Mevcut anayasa, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda adaletli ve hakkaniyetli bir inceleme-soruşturma bile yapılmadan hem seçkin bilim insanlarımız hak etmedikleri bir cezalandırmaya maruz bırakılmaktadır hem de üniversitemizin ve ülkemizin ulusal-uluslararası saygınlığı, imajı zedelenmektedir.

“Meslektaşlarımız muhalif kimlikleri nedeniyle savunma hakkı verilmeksizin keyfi bir ceza ve mağduriyete uğramışlardır.”

Göreve iade talebi

“Çalışma arkadaşları olarak bizler, haksız ve adaletsiz olarak verilen, dolayısıyla kamu vicdanını yaralayan bu ihraç kararının gözden geçirilmesi, mağduriyetlerinin giderilerek meslektaşlarımızın görevlerine iade edilmesini talep ediyoruz.

“Akademik yetkinlikleri, aydınlık duruşlarıyla ve dostluklarıyla öğrencilerine ve bizlere kıymetli katkılarda bulunan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.”

686 sayılı KHK ile İhraçlar

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen 686 sayılı KKHK ile 48 üniversiteden 330 akademisyen kamu görevinden çıkarıldı.