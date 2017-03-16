Başbakan Yardımcısı Canikli: Fed 3 kez de faiz artırsa çok etkilemez

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Fed'in yıl sonuna kadar 2, hatta 3 kez de faiz artırsa piyasalara çok olumsuz bir etkisi olmayacağını söyledi.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Canikli "Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye çok ciddi anlamda kalıcı sermaye girişini, şu anda var zaten ama daha büyük oranlarda katlanarak artacağını hep birlikte göreceğiz. Kalıcı ve yüksek miktarda, ağırlıklı olarak Körfez'den yabancı sermaye girişi göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Bank Asya'nın tasfiye sürecinin devam ettiğini belirten Canikli "Sürecin 2,5-3 yıl gibi bir süre içerisinde tamamlanacağını düşünüyoruz" dedi.

"Avrupa 'hayır' kampanyasını yürütenlerin başını çekiyor"

Avrupa'nın da referanduma ilişkin "hayır" kampanyası yürüttüğünü dile getiren Canikli, şunları söyledi:

"Avrupa'ya da şunu sormak lazım, Avrupa şu anda 'hayır' kampanyasını yürütenlerin başını çekiyor, bu hayırcılarla birlikte. Bizim sistem madem o kadar iyiyse, o kadar güzelse Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda niye kendi ülkelerinizde bu sistemi uygulamıyorsunuz? Buyurun, madem şu anda Türkiye'de uygulanan hükümet sistemi çok iyi, madem o kadar güzel, buyurun siz de aynısını alın kendi ülkenizde güzel güzel uygulayın. Kendi ülkelerinde böyle bir sistemi uygulamıyorlar, orada tek adamlık var, orada tek adamlığı savunuyorlar, uyguluyorlar. Yürütme için de geçerli. Onlarda tek adam diktatörlük falan değil ya da evrensel ilkelere uygun, hukukun üstünlüğü kuralları ile herhangi bir çelişkisi söz konusu değil ama Türkiye'ye gelince her şeyi söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin güçsüz bırakılması amaçlanıyor"

Canikli, bu politikaların tamamen Türkiye'nin güçsüz bırakılmasını amaçladığını ifade ederek, "Bunlar, Türkiye'nin gerçek anlamda etrafına bakmasını, güçlenmesini istemeyen içeriden ve dışarıdan ağırlıklı olarak küresel ölçekte destekli kuruluşların, kişilerin bir projesidir" dedi.

Mevcut sistemin yürütülebilir olmadığını dile getiren Canikli, önerilen sistemin her durumda güçlü yürütme organının göreve gelmesini garanti altına aldığını ifade etti.



Canikli "Önümüzdeki dönemde Hollandanın tavır ve yaklaşımları, politik duruşları çerçevesinde ilave tedbirler, adımlar atılabilir ama şu an itibarıyla bunları takip edeceğiz." yorumunu yaptı.



Bankacılık sisteminin sermaye yeterliliğinin son derece güçlü olduğunu söyleyen Canikli takibe dönüşüm oranının da giderek düştüğünü ifade etti.



