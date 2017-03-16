Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar/TL'de sert düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politika Kurulu faiz kararını açıkladı. Buna göre faizi değiştirmeyerek yüzde 8'de sabit bırakan kuruluş, faiz koridorunun üst bandını yükselterek Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faizini yüzde 11'den yüzde 11.75'e çıkardı.
Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu; gecelik borç verme faiz oranını artırdı
Banka'nın faiz kararının ardından, güne 3.67 seviyelerinde başlayan Dolar/TL hızlı bir düşüşle 3.64 TL seviyelerine geriledi.
Güne 3.95 seviyelerinde başlayan Euro/TL ise 3.91 seviyelerine geriledi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz" demişti: