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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar/TL'de sert düşüş!

Gecelik borç verme faiz oranı 75 baz puan yükseltildi

16 Mart 2017 17:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politika Kurulu faiz kararını açıkladı. Buna göre faizi değiştirmeyerek yüzde 8'de sabit bırakan kuruluş, faiz koridorunun üst bandını yükselterek Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faizini yüzde 11'den yüzde 11.75'e çıkardı. 

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Banka'nın faiz kararının ardından, güne 3.67 seviyelerinde başlayan Dolar/TL hızlı bir düşüşle 3.64 TL seviyelerine geriledi.

Güne 3.95 seviyelerinde başlayan Euro/TL ise 3.91 seviyelerine geriledi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz" demişti:

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