Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu; gecelik borç verme faiz oranını artırdı

Merkez Bankası faiz kararını verdi. Kuruluş, faizi değiştirmeyerek yüzde 8'de sabit bıraktı.

Merkez, Geç Likidite Penceresi faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11.75'e yükseltti.

Kurul toplantısında sonra yapılan açıklamaya göre, marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Foreks'in anketine katılan analistler, TCMB Para Politikası Kurulu'nun haftalık repo ve gecelik borçlanma faizinde değişiklik beklenmezken, marjinal fonlama faizinde 50 baz puan, GLP borç verme faizinde ise 100 baz puan artırım tahmin ediyordu.PPK, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutarken borç verme faiz oranı yüzde 11’den yüzde 11,75’e yükseltti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz" demişti:

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur. Döviz kuru hareketlerinin gecikmeli yansımaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."