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Politika

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın imanını tartışmak kimsenin haddi değildir

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam'ın güncellenmesi' sözünü değerlendirdi

11 Mart 2018 04:51

Başbakan Yardımıcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam'ın güncellenmesi' konusundaki açıklamasının bazı çevreler tarafından çarpıtıldığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imanını, Kuran ve sünnete bağlılığını, Allah ve Resulüne olan sevgi ve sadakatini tartışmak kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir" dedi.

Yozgat İl Özel İdaresi Bilgilendirme Toplantısı'na Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç, AKP Yozgat milletvekilleri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Bekir Bozdağ, toplantı sonrasında gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İslam'ın güncellenmesi' sözüyle ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imanını, Kuran ve sünnete bağlılığını, Allah ve Resulüne olan sevgi ve sadakatini tartışmak kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir. Recep Tayyip Erdoğan aklı erdiği günden beri Allah ve Resulünün yolunda sadece sözleriyle değil, eylemleriyle mücadele eden ve bunun için de bedel ödeyen bir liderdir. Bugün baktığınız zaman pek çok çevre FETÖ’cüsünden, PKK’sından, başkaca terör örgütlerine kadar, Cumhurbaşkanımıza düşmanlığı en büyük meziyet sayan zavallıcılarına kadar herkes hücum ediyor. Onlar dönüp kendilerine baksınlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın imanı, ihlası, ameli, samimiyeti ortadadır. Buna laf söyleyen, çamur atanlar bu gerçeği değiştiremezler. Sayın Cumhurbaşkanımızı buradan yıpratamazlar. Bunlar sadece kendi ahlaksızlarını, kendi seviyesizliklerini, kendi zavallılıklarını ortaya koyacaktır. Onun Allah ve Resulüne sevdalı, mümin olduğuna milyarlar şahittir."

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