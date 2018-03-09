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Kalın, Erdoğan'ın 'İslam'da güncelleme' sözlerine açıklık getirdi

Erdoğan, tartışmalara neden fetvalar veren hocalara, "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar aciz bunlar" demişti

09 Mart 2018 16:39

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan'ın "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız" sözlerine açıklık getirdi. Kalın, "​Bu Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kur'an ve Sünnet'in ortaya koyduğu hükümler ise sabittir" dedi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında son dönemde kamuoyunda tepkilere neden olan fetvaları veren 'hocalar'a tepki göstererek, "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine Twitter'dan açıklık getiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı twitter'dan şu sözleri sarf etti:

"​Bu Mecelle kuralına göre zamanın değişmesiyle ictihadi hükümler ve yorumlar değişir ve yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kur'an ve Sünnet'in ortaya koyduğu hükümler ise sabittir.

Kastedilen budur. Cumamız mübarek olsun."

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