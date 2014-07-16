Başbakan Yardımcısı Arınç: Yusuf Yerkel maiyetimde çalışmamaktadır

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasından sonra Başbakan Tayyip Erdoğan ile Soma’ya giden ve orda bir vatandaşa attığı tekme ile gündeme gelen Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel’le ilgili verdiği soru önergesine cevap verdi. Arınç, Yerkel’in maiyetinde çalışmadığını bu yüzden de Yerkel’le ilgili herhangi bir belgenin bulunmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 15 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinde; "Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyalarının itina ile doğru ve tarafsız bir şekilde tutulmasından personel birimleri sorumludur. Özlük dosyaları memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde göz önünde bulundurulur" denildiğini kaydetti.

'Özlük dosyaları gizli tutulur'

Tebliğde, "Görevi herhangi bir şekilde sona eren memurların özlük dosyaları kurumlarınca saklanır. Özlük dosyalarının tutulması ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine riayet edilir. Özlük dosyası içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılamaz, bilgi verilemez. Ayrıca kişinin rızası olmaksızın özlük dosyasındaki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak kişi hakkında yayında bulunulamaz" denildiğini de belirten Arınç, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in maiyetinde çalışmadığını ifade etti.

'Bakanlığıma bağlı kuruluşlarda tutulmamaktadır'

Arınç, "Özlük dosyası Bakanlığıma bağlı kuruluşlarda tutulmamaktadır. Dolayısıyla adı geçen personel hakkında yöneltilen sorularla ilgili olarak kurumumuzda herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır" bilgisini verdi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, Anadolu Ajansı'nın Yusuf Yerkel ile ilgili haberi, kaynaklarından aldığı bilgi doğrultusunda yayınladığını, haberde Yusuf Yerkel'in kadro durumuna yönelik herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediğini bildirdi.