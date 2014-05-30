CHP'den Arınç'a Yusuf Yerkel sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesinde, “Yusuf Yerkel kadrosu neden hala korunmaktadır?" diye sordu.

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma'da madenci bir kişiye attığı tekme olayıyla gündeme gelen Yusuf Yerkel'in görev tanımını Meclis gündemine taşıyan Tanrıkulu'nun soru önergesi şu şekilde:

“Kamuda Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığı şeklinde bir kadro bulunmamasına rağmen Yusuf Yerkel'in Başbakanlık Müşaviri Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?

Yine aynı şekilde Türker Yörükçüoğlu ile Mustafa Kamacı, Fatih Can ve Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da Kamuda Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığı şeklinde bir kadro bulunmamasına karşın Başbakanlık Müşaviri Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?

Soma'da bir madenci vatandaşımıza tekme atan Yusuf Yerkel neden hala Başbakanlık'taki görevine devam etmektedir?

Yusuf Yerkel'in kadrosu neden hala korunmaktadır? Kamuda 'Özel Kalem Müdür Yardımcılığı' diye bir kadro bulunmadığı halde Yusuf Yerkel'in olmayan bir kadrodan alınmış gibi gösterilerek Başbakanlık Müşavirliği görevine devam etmesinin sağlanması ile kamuoyu neden yanıltılmıştır?

Ayrıca Anadolu Ajansı 24 Mayıs 2014 tarihinde saat 11.50'de geçtiği haberde Yusuf Yerkel'in görevden alındığını duyurmuştur. Bu durumda Anadolu Ajansı verdiği haberi daha sonra neden tekzip etmemiştir?"