T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'den Arınç'a Yusuf Yerkel sorusu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Bülent Arınç'a 'Yusuf Yerkel neden hala Başbakanlık'taki görevine devam etmektedir?' diye sordu

30 Mayıs 2014 18:42

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesinde, “Yusuf Yerkel kadrosu neden hala korunmaktadır?" diye sordu.

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma'da madenci bir kişiye attığı tekme olayıyla gündeme gelen Yusuf Yerkel'in görev tanımını Meclis gündemine taşıyan Tanrıkulu'nun soru önergesi şu şekilde:

“Kamuda Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığı şeklinde bir kadro bulunmamasına rağmen Yusuf Yerkel'in Başbakanlık Müşaviri Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?

Yine aynı şekilde Türker Yörükçüoğlu ile Mustafa Kamacı, Fatih Can ve Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da Kamuda Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığı şeklinde bir kadro bulunmamasına karşın Başbakanlık Müşaviri Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin gerekçesi nedir?

Soma'da bir madenci vatandaşımıza tekme atan Yusuf Yerkel neden hala Başbakanlık'taki görevine devam etmektedir?

Yusuf Yerkel'in kadrosu neden hala korunmaktadır? Kamuda 'Özel Kalem Müdür Yardımcılığı' diye bir kadro bulunmadığı halde Yusuf Yerkel'in olmayan bir kadrodan alınmış gibi gösterilerek Başbakanlık Müşavirliği görevine devam etmesinin sağlanması ile kamuoyu neden yanıltılmıştır?

Ayrıca Anadolu Ajansı 24 Mayıs 2014 tarihinde saat 11.50'de geçtiği haberde Yusuf Yerkel'in görevden alındığını duyurmuştur. Bu durumda Anadolu Ajansı verdiği haberi daha sonra neden tekzip etmemiştir?"

ETİKETLER

yusuf yerkelbaşbakanlıkmüsteşarsezgin tanrıkulubülent arınçsoru önergesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24