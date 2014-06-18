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Tekmeci müşavir Yusuf Yerkel dosyası kapandı

Soma'da vatandaşı tekmeleyerek Türkiye gündemine oturan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel hakkında idari soruşturma için zaman aşımı doldu

18 Haziran 2014 16:39

Tahir Alperen

Soma facaiasının ardından bögedeki ziyaret esnasında kameraların ve onlarca tanığın önünde maden İşçisini tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel hakkında idari soruşturma için zaman aşımı doldu ve dosya kapandı. Yerkel, idari olarak hiçbir ceza almayacak ve siciline işlenmeyecek.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın “Yapılması gerekir” diyerek idari soruşturmanın gerekliliğini vurgulamasına rağmen, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in amiri olan Başbakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga tarafından idari soruşturma bir ay içerisinde açılmayarak zamanaşımına uğratıldı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre olayın öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde idari soruşturma başlatılmaması halinde konu zamanaşımına uğruyor.

Ancak aynı kanun, devlet memurları hakkında suç olan bir fiille ilgili idari soruşturma açmayan amir hakkında sorumluluk doğuruyor.

Bu durumda Başbakanlık Müsteşarı’nın değişmesi durumunda, mevcut müsteşar Fahri Kasırga hakkında soruşturma açabilir. Ancak Yusuf Yerkel açısından konu kapandı. Yerkel, herhangi bir soruşturma geçirmediği için Başbakanlık Müşavirliği görevine devam edecek.

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