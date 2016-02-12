Başbakan Yardımcısı Akdoğan: Türkiye'ye "Sınırı aç" diyenler önce kalplerini bu insanlara açsınlar

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, sınırda yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye'ye 'sınırı aç' diyenler önce kalplerini bu insanlara açsınlar" dedi.

Kilis'teki Öncüpınar Konteynerkenti ziyaretinde açıklamalar yapan Akdoğan, "3 milyon insanı Türkiye'ye gelirken birileri söyledi diye almadık, ahlaken aldık" diye konuştu. Başbakanın talimatıyla bir strateji belgesi hazırlığı içerisinde olduklarını söyleyen Yalçın Akdoğan, "İskan meselesinden vatandaşlık meselesine kadar bu mesele kapsamlı olarak ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Akdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Şu ana kadar Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı 2 milyon 627 bin. 172 bin Iraklı da bulunuyor Türkiye'de. Son hafta içerisinde yeni bir göç dalgası yaşandı. Rusya'nın bombardımanı sonucunda yeni göç dalgasına karşı yeni kamplar kuruldu. Sınırın ötesinde 9 adet kamp mevcut. Bu kamplarda yaklaşık 100 bin kişi kalıyor. Bunların ihtiyaçları da aynı şekilde karşılanıyor.

Zaman zaman Türkiye 'Sınırını aç' diye eleştiriler geliyor. Sınırda şu anda herhangi bir birikme söz konusu değil. Yeni bir kamp hazırlığı içindeyiz. Hemen sınırın kenarına en uzun olan kamp 3 kilometre içeride.

"Kimsenin insanlık dersi verme hakkı olamaz"

Türkiye açık kapı politikasını devam ettiriyor. 3 milyona yakın insanı birileri dediği için almadık. Türkiye kendi kendisine kucağını açmıştır. Kimsenin Türkiye'ye insanlık dersi verme gibi bir hakkı olamaz. Türkiye yalnız bırakılmıştır, Türkiye'ye yardım etmeyen ülkeler Türkiye sınırını açsın diyorlar. Ölümden kaçan kim varsa biz kapımızı açıyoruz ancak bazen karşı tarafta Türkiye zorda kalsın diye göç dalgaları zorlanabiliyor. Okullar, hastaneler, ılımlı muhalefet vuruluyor.

"Önce siz kalbinizi açın"

Bizim buradaki insanları alırken elbette karşı tarafta oynanan oyunlara alet olmamamız gerekiyor. Ayrıca insan kaçakçılığı yapanlar da var. Bu şekilde seleksiyona tabii tutmadan gelen herkes alınırsa herkes Türkiye'ye gelmek ister. Bu yüzden Türkiye doğru olanı yapmaktadır. Türkiye'ye akıl verenler önce siz kalbinizi bu insanlara açın.

"İskân ve vatandaşlık da dahil kapsamlı olarak ele alınacak"

Sınırın ötesinde Azez hattı kısmına özellikle güvenli bir alan olması önemlidir. Uluslararası dayanışma şart. Türkiye olarak ilk proje paketinin de AB'ye sunduk. Bu yardımlar Türkiye'ye yapılmayacak. Suriyeli sığınmacılara yapılacak olan yardımlardır. Bu sorun önce bir insani kriz meselesiydi. Ölümden kaçan insanlara kucağımızı açtık. Orta vadeli bir takım planlamalar içerisinde girmemiz gerekiyor. Sayın Başbakanımızın talimatı ile bir strateji belgesi hazırlıyoruz. İskan meselesinden vatandaşlık meselesine kadar bu mesele kapsamlı olarak ele alınmalıdır. Eğer yeni bir göç dalgası yaşanırsa bu Avrupa'yı da vurur.

Yeni göç dalgası nedeniyle sınırın karşı tarafına malzeme gönderildi. Beşir Derneği tarafından ekmek yardımı yapıldı. Bunun dışında pek çok yardım yapıldı.Burada 100 bin kişinin bu tarafı zorlama ihtimalinden söz ediliyor. Şu anda insanlar kamplara yerleştirilmiş durumdalar. Bu hizmetler aynı şekilde veriliyor. Burada kapılar kapalı falan değil."