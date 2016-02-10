Mülteci kriziyle mücadele NATO'nun gündeminde



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hafta başında Ankara'ya yaptığı ziyarette Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile mülteci kriziyle mücadelede NATO'nun görev alması konusunda anlaşmıştı.

Merkel ve Davutoğlu'nun önerisi, bugün NATO savunma bakanlarının Brüksel'deki toplantısında ele alınacak. NATO birliklerinin Ege Denizi'nde ve Türkiye kıyılarını gözetim altında tutarak yasadışı göçü engellemesi isteniyor.

Savunma bakanları, ABD'nin başvurusunu da değerlendirecek. ABD, IŞİD'e karşı mücadelede ittifakın AWACS tipi keşif uçaklarının kullanılmasını istiyor.

Rusya ile ilişkiler, ittifakın doğusunda savunma yeteneğinin güçlendirilmesi, siber saldırılar, Afganistan'ın durumu ve Gürcistan ile ilişkiler NATO savunma bakanlarının diğer gündem maddeleri.