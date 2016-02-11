Suriye ordusunun saldırdığı Halep'ten 50 bin kişi kaçtı



Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin tahminlerine göre, Suriye ordusunun Halep vilayetinde başlattığı saldırı nedeniyle bölgeden 50 bin kişi kaçtı.

Komitenin Suriye sorumlusu Marianne Gasser, savaşın sivil halkı perişan ettiğini ve Haleplilerin soğukta su, yiyecek ve korunmasız kaldıklarını söyledi.

Sınır Tanımayan Hekimler örgütü Halep'in kuzeyindeki bölgelerde sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Rusya'nın havadan desteklediği saldırının başlamasından bu yana on binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçtı.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre sınır bölgesine sığınan 31 bin kişinin yüzde 80'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor.