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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan yardımcıları ve bakanlar YAŞ üyesi oldu

Değişiklikle Şura'nın sekretarya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek

31 Temmuz 2016 15:13

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile birlikte üçüncüsü yayımlanan kanun hükmünde kararname ile birlikte Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı YAŞ üyesi oldu.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında yeni bir kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) göre, Yüksek Askeri Şura’ya  (YAŞ) yeni üyeler atandı.

Buna göre; Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı da YAŞ üyesi oldu.

Olağanüstü hal  (OHAL) kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameye göre,Yüksek Askeri Şura Başbakan, Genelkurmay Başkanı,  Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli  Savunma Bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşacak. 

Mevcut kanun kapsamında şuranın üyeleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı,  Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanları, ordu komutanları, Jandarma Genel  Komutanı, Donanma Komutanı ile silahlı kuvvetlerdeki orgeneral ve oramiraller  olarak belirlenmişti.

Değişiklikle şura üyeleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan  yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma  Bakanı ile kuvvet komutanları oldu. Şuranın görevlerinin belirlendiği ilgili maddenin, "Başbakan,  Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanı'nın lüzum gördükleri hallerde  silahlı kuvvetlerle ilgili diğer konular halinde görüş bildirmek" fıkrası ise  "Başbakan'ın, lüzum gördüğü hallerde silahlı kuvvetlerle diğer konular halinde görüş bildirmek" olarak değiştirildi.

 

Şûranın sekreteryası

 

Mevcut kanun kapsamında Genelkurmay 2. Başkanı Şura'nın genel sekreteri olarak görevlendiriliyordu. Değişiklikle Şura'nın sekretarya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek. Şura'nın çalışma usulleri, genel  sekreterliğin her türlü iş ve işlemleri Yüksek Askeri Şura ile kabul edilecek bir  iç tüzükle düzenleniyordu. Değişiklikle, söz konusu işlemler Başbakanlık  tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

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