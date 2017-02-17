Başbakan şok cihazı 'taser' ile korunacak

Başbakan Binali Yıldırım’ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gelen "suikast ihbarları"na karşı daha etkin korunması için önlemler arttırıldı. Mitingler gibi kalabalık alanlar için de ‘taser’ isimli şok cihazlarının alınması için harekete geçildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, 25 Şubat’ta resmen başlayacak referandum kampanyaları öncesinde Yıldırım’ın yakın ekibi, yeni cihazlarla donatılarak koruma kalkanı güçlendirildi. Mitingler gibi kalabalık alanlar için de ‘taser’ isimli şok cihazlarının alınması için harekete geçildi. Cihazların siparişi verildi. Açılış, miting gibi kalabalık ortamlarda tespit edilen bir şüpheli, kaçmaya çalışması durumunda bu cihazla 10 metre uzaklıktan yakalanabilecek.