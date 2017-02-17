Başbakan Dünya Turizm Forumu'nda konuştu: Terörü turizmde avantaj sağlamak için kullanmayın!

Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırılarının dünyanın her bölgesinde yaşandığını söyledi. Yıldırım "Terör her yerde. Adres tanımıyor. Avrupanın göbeğinde var. Türkiye’de, Ortadoğu da oluyor. Terörden korkmak terördür. Terörle korkutmak terörün ve teröristin işine yarar. Gururla ve güvenle söylüyorum. ABD ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenli. Avrupa, Paris ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenli. Saraybosna ne kadar güvenliyle Ankara da o kadar güvenli. Bakü ne kadar güvenliyse İzmir de o kadar güvenli. Terörü turizmde avantaj sağlamak için kullanmayın" dedi.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest ve Burak Coşan'ın haberine göre, Yıldırım, dün İstanbul Kongre Merkezi’nde başlayan 'Dünya Turizm Forumu’na (World Tourism Forum Global Meeting) katıldı. Çeşitli ülkelerden bakanlar ve dünya turizm sektörünün temsilcilerinin yer aldığı iki gün sürecek organizasyonda Yıldırım, turizmde bir adım öne çıkmak isteyenlerin terörü kullandığını ifade etti. Yıldırım, "Üzülerek söylüyorum. Turizm sektöründe bir adım öne çıkmak için başkaları hakkında dedikodu üreterek, oraları güvensiz göstererek iş yapmaya çalışıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde güvenli ülke yok, eğer güvenlikten bahsediyorsak. Terör her yerde. Adres tanımıyor. Avrupanın göbeğinde var. Türkiye’de, Ortadoğu da oluyor. Terörden korkmak terördür. Terörle korkutmak terörün ve teröristin işine yarar. Gururla ve güvenle söylüyorum. ABD ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenli. Avrupa, Paris ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenli. Saraybosna ne kadar güvenliyle Ankara da o kadar güvenli. Bakü ne kadar güvenliyse İzmir de o kadar güvenli. Terörü turizmde avantaj sağlamak için kullanmayın. İnsanların ulaşımına, kardeş olmasına destek olalım. Köstek olmayalım” diye konuştu.

"Ekonomik bakmıyoruz"

Hükümet olarak turizmi sadece ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir sektör olarak görmediklerini belirten Yıldırım, "Ekonomik bakışla değerlendirme eksik ve yetersiz kalır. Turizm öncelikle kültürlerin ve medeniyetlerin buluşmasıdır. Turizm sayesinde ekonomik ve siyasi ilişkiler de ivme kazanır” ifadelerini kullandı. Ülkeler olarak turizmdeki gelişime ayak uydurulması gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, “Gerekli tedbirleri almalı ve bunu el birliği ile gerçekleştirmeliyiz. Daha önce gittiğiniz bir ülke hakkında karar alma durumunda kalırsanız o ülke için zihinde canlanan hatıralarla karar alınır. Turizm barış ve kardeşlik için çok önemlidir. Bu yolda çaba gösteren herkesi gönüllü barış elçisi olarak kabul ediyorum” dedi.

Çanakkale geçilmez köprüsü

İstanbul-Ankara, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir arasında hızlı tren yaptıklarını ve hizmete aldıklarını belirten Yıldırım, “Bunlarla da yetinmedik. Yine boğazı denizin altından trenlerin geçeceği Marmaray projesiyle birleştirdik. Şimdi sırada dünyanın en uzun köprüsünü yapmak var. İhalesini yaptık. İlk kazmayı da 18 Mart’ta vuruyoruz. Çanakkale Geçilmez Köprüsü. Çanakkale düşmana geçilmezdi, artık herkes için geçilir hale getiriyoruz” dedi.

"Turizmdeki düşüş geçici"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, geçen yıl Türkiye’de turizmin zayıfladığını belirterek, “Gelen turist sayısı azaldı. Yaklaşık 35.6 milyon turistten 25 milyona indi. 3’te birlik düşüş var. Turizm gelirleri de 35.5 milyar dolardan 22 milyar dolara düştü. Ancak biz bunların geçici olduğunu düşünüyoruz” dedi. Geçen yıl Türkiye’nin zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Şimşek, 2016’nın hem terör saldırıları hem de darbe girişiminin yaşandığı bir yıl olduğunu, buna bağlı olarak da gelen yabancı turist sayısının azaldığını söyledi. Turizmin 580 bin kişiye doğrudan, dolaylı 2.1 milyona istihdam sağladığını belirten Şimşek, Türkiye’nin çektiği 40 milyon turistin ciddi döviz geliri yarattığını kaydetti.

"Kampanyalar vatan sevgisinin kanıtı"

Turizmin turizmden fazla bir şey olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da, “Turizm çok bereketli bir zemin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’da yaşayan soydaşlara yönelik başlattığı ‘komşunu da al gel’ kampanyası ve Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘memleketin hastasıyım’ kampanyası turizmin ötesinde anlamlar taşıyor. Vatan sevgisinin gösterilmesi bakımında çok anlamlı buluyorum” diye konuştu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy ise şu ifadeleri kullandı: “Türkiye vize koyulacak bir ülke değildir. Gün gelecek bize vize koyanlara biz vize koyacağız. Şu anda bir türbülanstayız. Ancak kaptanlara güveniyoruz. Mürettebat da sağlam. 2017 yılından umutluyuz.