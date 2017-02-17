T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım, Malta’ya gitti

Yıldırım, Malta’dan sonra Almanya’ya gidecek

17 Şubat 2017 02:18

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere Malta’ya gitti.

Yıldırım, Malta’ya hareketi öncesinde şu açıklamlarda bulundu:

Malta'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye*AB ilişkileri ve son gelişmeleri değerlendireceğiz.

Türk-Malta iş çevrelerini bir araya getireceğiz.

Ziyaretimde Türk şehitliğini de ziyaret edip, aziz şehitlerimize Fatiha'mızı okuyacağız.

Günübirlik ziyaretin ardından, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geçeceğiz.

İlk kez bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Malta'da:

ETİKETLER

binali yıldırımmalta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24