Başbakan Yıldırım, Malta’ya gitti

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere Malta’ya gitti.
Yıldırım, Malta’ya hareketi öncesinde şu açıklamlarda bulundu:
Malta'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye*AB ilişkileri ve son gelişmeleri değerlendireceğiz.
Türk-Malta iş çevrelerini bir araya getireceğiz.
Ziyaretimde Türk şehitliğini de ziyaret edip, aziz şehitlerimize Fatiha'mızı okuyacağız.
Günübirlik ziyaretin ardından, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geçeceğiz.
İlk kez bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Malta'da: