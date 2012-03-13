Başbakan Sivas davasındaki zaman aşımına 'hayırlı olsun' dedi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gürülen Sivas Katliamı davasının zaman aşımına uğramasını 'hayırlı olsun' sözleriyle değerlendirdi.

A.A'da yer alan habere göre; Başbakan Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan: Milletimiz için hayırlı olsun

Erdoğan, Sivas Davasının zaman aşımından düşmesi ile ilgili soruya ise, ''Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Zaten onlar da söylüyorlar... Yıllar yılı içerde olan vatandaş, içlerinde kaçak olanlar vardı. Bilemiyorum tabii onlar da var...'' yanıtını verdi.