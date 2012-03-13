Başbakan Sivas davasındaki zaman aşımına 'hayırlı olsun' dedi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gürülen Sivas Katliamı davasının zaman aşımına uğramasını 'hayırlı olsun' sözleriyle değerlendirdi.
A.A'da yer alan habere göre; Başbakan Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan: Milletimiz için hayırlı olsun
Erdoğan, Sivas Davasının zaman aşımından düşmesi ile ilgili soruya ise, ''Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun. Zaten onlar da söylüyorlar... Yıllar yılı içerde olan vatandaş, içlerinde kaçak olanlar vardı. Bilemiyorum tabii onlar da var...'' yanıtını verdi.
Gazetecilerin tahliyesi
Bir gazetecinin Oda TV davasında yargılanan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tahliye edilmelerini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Başbakan Erdoğan, ''Bülent Bey (Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç) dün güzel bir değerlendirme yaptı zaten. Hayırlı olsun diyoruz. Tutuksuz olarak zaten yargılanmaya devam edecekler'' dedi.