Kılıçdaroğlu: Sivas davasının zamanaşımına uğraması Türkiye için yüzkarası

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas davası sanıklarının yakalanmaması, davanın zamanaşımına uğramasının, ''Türkiye için yüzkarası'' olduğunu söyledi.



Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grubunda yaptığı konuşmaya, ''özgürlüğü olabildiğince genişlemiş, insan hakları ihlallerinin olmadığı, güzel bir Türkiye dileğiyle'' başladı.



Sivas davasının, bugün zamanaşımına uğradığını anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Ortaçağ'da insanlar yakılarak öldürüldü. İnsanlar yakılarak öldürüldü. Öldüren insanların bir kısmı evlendi, askere gitti, düğün yaptı, çocuğunu okula gönderdi ama bulunamadı, yakalanamadı'' dedi.



Kılıçdaroğlu, bu sürecin içinde AK Parti'nin büyük sorumluluğunun bulunduğunu iddia ederek, sanıkların yakalanmaması, davanın zamanaşımına uğramasının, ''Türkiye için yüzkarası'' olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, böyle bir tabloyu kabul etmenin mümkün olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu tablo özgür, insan haklarına önem veren bir Türkiye'ye yakışmıyor. Bu tablo, eğitilmiş, eğitimi içşelleştirmiş bir topluma yakışmıyor. Bu tablo, yüreğinde insan sevgisi olan bir Türkiye'ye yakışmıyor. Bu tablo, her türlü inanca ve kimliğe saygı duyan bir topluma yakışmıyor. Bu tablonun içinde AKP'nin ağırlığı var. Çünkü, onların faillerinin büyük ölçüde avukatlığını, AKP milletvekilleri yapıyordu. Onlar şu anda parlamentoda. Acaba Sayın Başbakan 'oh oldu, iyi oldu, zamanaşımına uğradı; biz de bu işten kurtulduk' diyecek mi? Eminim içinden diyor ki 'oh çok iyi oldu, zamanaşımından kurtardık.' Böyle bakıldığında zaten Türkiye ayrışıyor, bölünme dediğimiz düşünce insanların belleklerine yerleşiyor. Kim olursa olsun insanların haklarını savunmak, herkesin, özellikle parlamenterlerin görevi olmak zorundadır. İnsan hakları ihlallerine karşı en duyarlı kesimin, parlamento olması gerekir.''