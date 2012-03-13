Erdoğan: Kapı kapı dolaşıp herkesin dindar olmasını sağlayacak değilim

T24- Başbakakan Recep Tayyip Erdoğan, 4+4+4 formüllü kesintili 12 yıl zorunlu eğitim tartışmaları konusunda CHP'yi suçladı. CHP'nin geçmişinde de aynı konuların olduğunu belirten Erdoğan, CHP'yi kuran kurslarını camileri kapatmakla suçladı ve din eğitiminin önüne geçilmek için 28 Şubat sürecinde kesintisiz eğitimin dayatıldığını anlattı. "28 Şubat'ta ortaya çıkan mağduriyeti gideriyoruz" diyen Erdoğan, "75 milyonun dindar olması için dayatmıyoruz ki. Kapı kapı dolaşıp herkisin dindar olmasın sağlayacak değilim ki. Aruzumu ifade ediyoruz. Kalıptan insan geçirecek halimiz yok" diye konuştu. Erdoğan, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifinin 2 hafta TBMM Genel Kuruluna gelmeyeceğini ama üçüncü hafta teklifin görüşüleceğini söyledi.

Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında yapıtğı konuşmanın satırbaşları şöyle:



Biliyorsunuz dün İstiklal Marşı'nın kabulunun 91. yılını kutladık. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı marşımızı kabul ettik. Milletimizin hissiyatını, kahramanlığını en güzel şekilde anlatan bir destana oldu. Merhum Akif'e milletçe bir kez daha minnet duygularımızı belirtiyorum. Mekanı inşallah cennet olsun. İstiklal Marşı'nı kabul edenleri de Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yad ediyorum.





İstanbul'da dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Dünya Atletizm kapalı yarışları burada yapılıyor. Ben bu salonumuzun hem resmi açılışını yaptım, hem de başlatılmasını gerçekleştirdim. Cuma günü de Ataköy Atletizm Salonu'nu açmış bulunduk.



MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU'NDAKİ GERGİNLİK



Milli Eğitim Komisyonu'muzda yeni eğitim sistemine geçiş için ilk adım atıldı. TBMM Eğitim Komisyonu'nda tarihi yasayı görüştükleri için Komisyon Başkanı ve üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım CHP'nin şiddete dayalı, zorbalık üzerine muhalfetine değinmneden önce eğitime ilişkin birkaç usuru sizlerle paylaşmak istiyorum. Dikta rejimi olanlar tarih boyunca eğitimi kendi deneyleri gibi gördüler. Toplumu kendi ideolojileri ile donatmak isteyenler bunun en önemli aracı olarak okulları gördüler. Bunları bizler benim çocuklarım da yaşadı. Bunları kaç kez belgeleriyle gösterdik. Okullarda çocuklara belli bir ideoloji ile eğitim verildi.



CHP KURAN KURSLARINI VE CAMİLERİ KAPATTI



CHP bu ülkede Kuran kurslarını kapattı. CHP bu ülkede camileri kapattı. Hayır desinler, belgeleri var elimde. CHP evlerde dahi çocukların din eğitimi almalarının önüne geçti. Evlerden toplanan kitaplar ilçelerde meydanlarda köylerde yakıldı. CHP kendi ideolojisi dışındaki her şeyi yok etti. Ezanı Türkçe okutmak bu CHP'nin zihniyeti değil mi? Bu ülkede Demokrat Parti ezanı asli yapısına kavuşturarak patlama yaptı.





Bazen çıkıyor CHP'nin geçmişiyle övünüyor, bazen çıkıyor CHP'nin geçmişine yarım ağız laflar ediyor. Buna 'elma şekeri politikası' denir. Hani senin demokrasin ne oldu? Bir milletvekilinin dosya uzatmasına bile tahammül edemiyorsunuz, tekme-tokat saldırıyorsunuz. Peki İstiklal Mahkemeleri hakkında neden konuşmuyorsun, Dersim Katliamı mimarlarından gurur duyuyor musun? Asılan Başbakan ve Bakanlardan dolayı da gurur duyuyor musun? Başörtüsü yasağından dolayı da gurur duyuyor musun?