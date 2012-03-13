Erdoğan: İşçilerin hayatının hiçe sayılmasını kabul etmeyiz

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 11 işçinin yanarak hayatını kaybettiği inşaatla ilgili olarak, "Milyarlarca liralık yatırım yapanların, alın teriyle geçinen işçilerin hayatını hiçe saymalarını kabul etmeyiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:

Hayatın kaybeden vatandaşlarımız Allah’tan rahmet diliyor yakınlarına başsağlığı temennilerimi iletiyorum. İnsanın hayatı ucuz değildir. Yoksulun garibanın hayatı hiç ama hiç ucuz değildir. Milyarlarca liralık yatırımlar yapanların karlar elde edenlerin alın teriyle geçinen işçilerin hayatlarını hiçe saymalarını asla ve asla kabul etmeyiz.

Yetim kalan çocukların dul kalan hanımların ahını yerde bırakmayız. Esenyurt’taki acı hadisenin aydınlığa kavuşturulmasının yakın takipçisiyiz. Olayda sorumluluğu bulunanlar en kısa sürede adalete teslim edilecekler.

İsrail Gazze’ye yönelik katliam girişimlerini sürdürüyor. Açlıkla ilaçsızlıkla yok edemediği Gazzelileri bombalayarak öldürmeye devam ediyor. Şu ana kadar 23 Gazzeli kardeşimiz hayatını kaybetti. Okul yolunda hedef alınan çocuklar da hayatını kaybetti. Afganistan’da bir ABD üssünde Kuran yakılmasıyla başlayan olaylar 16 Afgan’ın katledilmesiyle çok daha ciddi bir hal aldı.

UMUTLARI DA KATLETTİLER

Filistin’de, Afganistan’da, Suriye’de insan hakları, insan onuru ayaklar altına alınıyor. Böyle bir gidişin adil olmadığını her fırsatta ifade ettik. Dün de özel temsilci olarak Kofi Annan buradaydı kendisiyle uzun uzadıya bunları görüştük. İşlenen tüm bu cinayetlerin dünyanın geleceğe dair umutlarını da katlettiğini söyledik.

Yaşananlara rağmen umudumuzu muhafaza etmeye devam edeceğiz. Dik durmaya ve doğruları söylemeye devam edeceğiz. Türkiye olarak gerçekleri gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğiz.

İsrail’in insanlık dışı saldırılarına bir son vermeleri çağrısını yineliyorum. Soykırım mağduru olan İsrail vatandaşlarının devlet terörüne dur demeleri çağrısında bulunuyorum. Gazzeli kardeşlerimize de yanlarında olduğumuz hatırlatmak istiyorum.