Bahçeli: Hükümetin yaptığı eşkiyalıktır, despotluktur

T24 - Milli eğitim sistemindeki değişikliği değerlendiren Devlet Bahçeli, "Yeni düzenleme yangından mal kaçırır gibi kanunlaştırılmaya çalışıyorsa bunun adı dünyanın her yerinde despotluk olarak adlandırılacaktır" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli eğitim sistemindeki değişikliğin, komisyonda görüşülmesi sırasında yaşananlar AKP’nin kabalığı, eşkıyalığından ibarettir" dedi. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"11 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bu olay tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. Ekmeklerini kazanma telaşında hayatını kaybeden işçilerimizin hakları aranmalıdır. Dün İstiklal Marşımızın kabulünü kutladık. 12 Mart 1921’de TBMM üyeleri tarafından kabul edilişini tekrar anıyor ve sahipleniyoruz. Ezelden beri hür yaşanmış bir milleti farklı bir bağımsızlık mücadelesine yönelten ağır şartlar milletimizi felakete sürüklemeye başlamıştır. Amacımız vatanımıza sahip çıkmak ve Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşatmaktır."

"Hükümet, aziz milletimizin kene gibi kanını emmektedir. İktidar partisi ülkemizi bunaltmaktadır. İktidar zihniyeti diktatörlük emareleri göstermektedir. Ülkemizi gerilimli bir yuvanın içine yuvarlamıştır. Devletin çatısını uçurmak için düzenek hazırlayan bu kara siyasettir.



Geçmişin reddedilmesini, ayrımcılığı kuvvetlenmesini ön alan AKP siyasetidir. Başbakan’ın partisinin değişimin lokomotifi olarak göstermesi boştur. AKP zihniyeti her şeyi kendine göre yargılamıştır."

"Milli eğitim sistemindeki değişikliğin, komisyonda görüşülmesi sırasında yaşananlar AKP’nin kabalığı, eşkıyalığından ibarettir. Sağlıklı bir değerlendirmeye tabii tutmadan eğitimdeki yeni düzenleme teklifi çok sancılı bir sürecin kapısını aralamıştır.

AKP’nin yeni teklifi sorunlu ve sancılı bir sürecin kapısını aralamıştır. Yeni düzenlemenin yangından mal kaçırır gibi kanunlaştırmaya çalışıyorsa. Bunun adı dünyanın her yerinde despotluk olarak adlandırılacaktır. Kanun teklifi görüşülürken, iktidarın terör estiren tavırları yozlaşmanın göstergesidir. Eğitim insan ve toplum hayatında önemli bir yere sahiptir, değişiklikte herkesin görüşü alınmalıdır."