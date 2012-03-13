T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ünlüler, Sivas Davası tepkilerini twitter'dan gösterdi

Sanatçılar, gazeteciler, yazarlar Sivas Davası'nın zaman aşımından kapanmasına twitter'dan tepki gösterdi

13 Mart 2012 17:53

 

T24 - Sivas Davası'nın 5 firari sanık için 19 yıl sonra düşmesi üzerine, ünlüler de tepkilerini twitter sayfaları aracılığı ile duyurdular.

İşte karar sonrası yazılan ilk tepkiler:


MUSTAFA ALTIOKLAR: Sivas'ı unutma imza kampanyasına katılmayan takipçilerimi bloklayacağım.

TÜRKÜ TURAN: Dikkatli olun, bu ülkede nedensizce yakılabilir, tecavüze uğrayabilir, tutuklanabilir veya öldürülebilirsiniz. Ve başınıza, aklınızın ermediği daha bir çok şey gelebilir, üstelik katilleriniz asla cezasını çekmez, acınız dinmez.

FAZIL SAY: Acı Sivas Madımak olayları ile yüzleşemeyen, hesaplaşamayan,"es geçen" bir hükümet, gerçek bir "hükümet" olamaz.

ITIR ESEN: Bir ben kaldım şimdi/Tek yakın bana/Ama ben eskiden de/Hep böyle/Yalnız çıkardım yola.../Metin Altıok

HALUK LEVENT: Bu cuma, camilerde imamlar Alevi-Sünni kardeşliğini anlatsınlar. Sivas'ta zamanaşımına hayır desinler. Bu ülkenin buna ihtiyacı var.

SERKAN BALBAL: Gözümüz aydın, onlarca insanın yakılarak katledildiği bir davamızda, nurtopu gibi zaman aşımımız oldu. Gel de ayıkla vicdanının azabını.

FERHAT TUNÇ: Madımak önünde toplanan katil sürüsünü biber gazı kullanarak dağıtmak aklına gelmemişti bu devletin!

VJ BÜLENT: Madımak Oteli'nde yakılan tüm o değerli kullar çöp oldu mahkemenin kararıyla. Zaman aşımı kararıyla miğdem bulanıyor miğdem.

BANU GÜVEN: Zaman Sivas’ta dondu, farkında değiller.

ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ: Sivas davasını zaman aşımından düşürdünüz ama o zaman var ya o zaman sizi de düşürecek!

RAHŞAN GÜLŞAN: Bu kararı hazmetmek zor! Katiller mutlu, biz azap içinde...

YEKTA KOPAN : Sivas’ta zaman aşımına HAYIR dediğimiz bir gün daha...

EROL KÖSE: Bu arada işçiler yanarak öldü, Sivas davası zaman aşımına uğradı.. Tuz da koktu...

MELİS ALPHAN: Bu ülkeden utanıyorum!

YUNUS GÜNÇE: Sivasta insanlar sadece ölmediler! Yandılar ! Yanarak öldüler. Yakıldılar . Yakılarak öldürüldüler.

ECE TEMELKURAN: Burası, 12 Eylül faşizminin yargılandığı Turkiye! Yak, unut, unutmayani döv! "ölün!" diyorlar, "ya da ölü gibi susun!"

 

 

ETİKETLER

ÜnlülerSivas Davasıtwitter

İlgili Haberler

Sivas davası 5 firarî sanık için zaman aşımından kapandı!

Madımak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin dava 19 sene sonra 5 firari sanık için zaman aşımından kapandı

'Zamanaşımı'ndan sonra adliye önü karıştı, polis müdahale etti

Ankara Adliyesi önünde bekleyen gruplar karara tepki gösterdi. Polis ekipleri, protesotocu gruba müdahalede bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24