Ünlüler, Sivas Davası tepkilerini twitter'dan gösterdi

T24 - Sivas Davası'nın 5 firari sanık için 19 yıl sonra düşmesi üzerine, ünlüler de tepkilerini twitter sayfaları aracılığı ile duyurdular.

İşte karar sonrası yazılan ilk tepkiler:



MUSTAFA ALTIOKLAR: Sivas'ı unutma imza kampanyasına katılmayan takipçilerimi bloklayacağım.

TÜRKÜ TURAN: Dikkatli olun, bu ülkede nedensizce yakılabilir, tecavüze uğrayabilir, tutuklanabilir veya öldürülebilirsiniz. Ve başınıza, aklınızın ermediği daha bir çok şey gelebilir, üstelik katilleriniz asla cezasını çekmez, acınız dinmez.

FAZIL SAY: Acı Sivas Madımak olayları ile yüzleşemeyen, hesaplaşamayan,"es geçen" bir hükümet, gerçek bir "hükümet" olamaz.

ITIR ESEN: Bir ben kaldım şimdi/Tek yakın bana/Ama ben eskiden de/Hep böyle/Yalnız çıkardım yola.../Metin Altıok

HALUK LEVENT: Bu cuma, camilerde imamlar Alevi-Sünni kardeşliğini anlatsınlar. Sivas'ta zamanaşımına hayır desinler. Bu ülkenin buna ihtiyacı var.

SERKAN BALBAL: Gözümüz aydın, onlarca insanın yakılarak katledildiği bir davamızda, nurtopu gibi zaman aşımımız oldu. Gel de ayıkla vicdanının azabını.

FERHAT TUNÇ: Madımak önünde toplanan katil sürüsünü biber gazı kullanarak dağıtmak aklına gelmemişti bu devletin!

VJ BÜLENT: Madımak Oteli'nde yakılan tüm o değerli kullar çöp oldu mahkemenin kararıyla. Zaman aşımı kararıyla miğdem bulanıyor miğdem.

BANU GÜVEN: Zaman Sivas’ta dondu, farkında değiller.

ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ: Sivas davasını zaman aşımından düşürdünüz ama o zaman var ya o zaman sizi de düşürecek!

RAHŞAN GÜLŞAN: Bu kararı hazmetmek zor! Katiller mutlu, biz azap içinde...

YEKTA KOPAN : Sivas’ta zaman aşımına HAYIR dediğimiz bir gün daha...

EROL KÖSE: Bu arada işçiler yanarak öldü, Sivas davası zaman aşımına uğradı.. Tuz da koktu...

MELİS ALPHAN: Bu ülkeden utanıyorum!

YUNUS GÜNÇE: Sivasta insanlar sadece ölmediler! Yandılar ! Yanarak öldüler. Yakıldılar . Yakılarak öldürüldüler.

ECE TEMELKURAN: Burası, 12 Eylül faşizminin yargılandığı Turkiye! Yak, unut, unutmayani döv! "ölün!" diyorlar, "ya da ölü gibi susun!"