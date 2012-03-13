Ünlüler, Sivas Davası tepkilerini twitter'dan gösterdi

T24 - Sivas Davası'nın 5 firari sanık için 19 yıl sonra düşmesi üzerine, ünlüler de tepkilerini twitter sayfaları aracılığı ile duyurdular.
İşte karar sonrası yazılan ilk tepkiler:
MUSTAFA ALTIOKLAR: Sivas'ı unutma imza kampanyasına katılmayan takipçilerimi bloklayacağım.
TÜRKÜ TURAN: Dikkatli olun, bu ülkede nedensizce yakılabilir, tecavüze uğrayabilir, tutuklanabilir veya öldürülebilirsiniz. Ve başınıza, aklınızın ermediği daha bir çok şey gelebilir, üstelik katilleriniz asla cezasını çekmez, acınız dinmez.
FAZIL SAY: Acı Sivas Madımak olayları ile yüzleşemeyen, hesaplaşamayan,"es geçen" bir hükümet, gerçek bir "hükümet" olamaz.
ITIR ESEN: Bir ben kaldım şimdi/Tek yakın bana/Ama ben eskiden de/Hep böyle/Yalnız çıkardım yola.../Metin Altıok
HALUK LEVENT: Bu cuma, camilerde imamlar Alevi-Sünni kardeşliğini anlatsınlar. Sivas'ta zamanaşımına hayır desinler. Bu ülkenin buna ihtiyacı var.
SERKAN BALBAL: Gözümüz aydın, onlarca insanın yakılarak katledildiği bir davamızda, nurtopu gibi zaman aşımımız oldu. Gel de ayıkla vicdanının azabını.
FERHAT TUNÇ: Madımak önünde toplanan katil sürüsünü biber gazı kullanarak dağıtmak aklına gelmemişti bu devletin!
VJ BÜLENT: Madımak Oteli'nde yakılan tüm o değerli kullar çöp oldu mahkemenin kararıyla. Zaman aşımı kararıyla miğdem bulanıyor miğdem.
BANU GÜVEN: Zaman Sivas’ta dondu, farkında değiller.
ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ: Sivas davasını zaman aşımından düşürdünüz ama o zaman var ya o zaman sizi de düşürecek!
RAHŞAN GÜLŞAN: Bu kararı hazmetmek zor! Katiller mutlu, biz azap içinde...
YEKTA KOPAN : Sivas’ta zaman aşımına HAYIR dediğimiz bir gün daha...
EROL KÖSE: Bu arada işçiler yanarak öldü, Sivas davası zaman aşımına uğradı.. Tuz da koktu...
MELİS ALPHAN: Bu ülkeden utanıyorum!
YUNUS GÜNÇE: Sivasta insanlar sadece ölmediler! Yandılar ! Yanarak öldüler. Yakıldılar . Yakılarak öldürüldüler.
ECE TEMELKURAN: Burası, 12 Eylül faşizminin yargılandığı Turkiye! Yak, unut, unutmayani döv! "ölün!" diyorlar, "ya da ölü gibi susun!"