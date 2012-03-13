'Zamanaşımı'ndan sonra adliye önü karıştı, polis müdahale etti

T24 - Sivas katliamı davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesinin ardından adliye önünde olaylar çıktı. Polis ekipleri, karara tepki gösteren gruba biber gazıyla müdahale etti. Olaylarda çok sayıda kişininin yaralandığı öğrenildi.



19 yıldır devam eden Sivas katliamı davasında bu sabah karar çıktı. Mahkeme, 5'i hayatta olan 7 sanık hakkında zaman aşımı kararı vererek davayı kapattı.

Ankara Adliyesi önünde bekleyen gruplar karara tepki gösterdi. Polis ekipleri, protesotocu gruba müdahalede bulundu.

Biber gazıyla yapılan müdahalede aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Gruptakilerle polis ekiplerine taş ve sopalarla karşılık verdi.