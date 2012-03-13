T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zamanaşımı'ndan sonra adliye önü karıştı, polis müdahale etti

Ankara Adliyesi önünde bekleyen gruplar karara tepki gösterdi. Polis ekipleri, protesotocu gruba müdahalede bulundu

13 Mart 2012 15:05

 

T24 - Sivas katliamı davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesinin ardından adliye önünde olaylar çıktı. Polis ekipleri, karara tepki gösteren gruba biber gazıyla müdahale etti. Olaylarda çok sayıda kişininin yaralandığı öğrenildi.
 
19 yıldır devam eden Sivas katliamı davasında bu sabah karar çıktı. Mahkeme, 5'i hayatta olan 7 sanık hakkında zaman aşımı kararı vererek davayı kapattı.

Ankara Adliyesi önünde bekleyen gruplar karara tepki gösterdi. Polis ekipleri, protesotocu gruba müdahalede bulundu.

Biber gazıyla yapılan müdahalede aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Gruptakilerle polis ekiplerine taş ve sopalarla karşılık verdi.

ETİKETLER

Sivas davasıadliye önüpolis müdahalesi

İlgili Haberler

Sivas davası 5 firarî sanık için zaman aşımından kapandı!

Madımak Oteli'nde 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin dava 19 sene sonra 5 firari sanık için zaman aşımından kapandı

'Zamanaşımı'ndan sonra adliye önü karıştı, polis müdahale etti

Ankara Adliyesi önünde bekleyen gruplar karara tepki gösterdi. Polis ekipleri, protesotocu gruba müdahalede bulundu

Ünlüler, Sivas Davası tepkilerini twitter'dan gösterdi

Sanatçılar, gazeteciler, yazarlar Sivas Davası'nın zaman aşımından kapanmasına twitter'dan tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24