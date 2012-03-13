Ceza Hukukçusu Şen: Sivas'ta 'İnsanlığa karşı suç' imkansız

T24 - 1993 yılında Sivas'ta yaşanan katliamın üzerinden geçen 19 yılın ardından 'insanlık davası' bugün zamanaşımına uğradı. Mahkeme kararını değerlendiren Ceza Hukukçusu Ersan Şen, ''2005 yılında kabul edilen ‘insanlığa karşı suç’ veya ‘soykırım’ gibi yeni kanundaki suçların geçmişe dönük olarak uygulanmasının hukuken imkanı ve ihtimali yok.'' dedi. Şen sözlerine, ''Dolayısıyla ‘insanlığa karşı suç’ iddiasının gündeme gelebilmesi etik olarak, sosyal sebeplerle mümkün olabilir ama hukuken gündeme dahi alınamaz.'' şeklinde devam etti.

Sivas katliamıyla ilgili zamanaşımı kararı verildi ve dava düştü. Şimdi ne olacak, sanıklar için yargı süreci tamamen bitti mi? Ceza Hukukçusu Ersan Şen, mahkemenin kararını NTV’ye değerlendirdi.

Şen: 'İnsanlığa karşı suç' gündeme alınamaz

Ersan Şen, şöyle konuştu:

“2005 yılında kabul edilen ‘insanlığa karşı suç’ veya ‘soykırım’ gibi yeni kanundaki suçların geçmişe dönük olarak uygulanmasının hukuken imkanı ve ihtimali yok.

Burada öldürme iddiaları bakımından, hayat kayıpları bakımından biten bir mesele yok. O meselede zamanaşımı zaten eski kanunda kasten ölüm söz konusuysa birden fazla kişi için 20+10 yıldır. Dolayısıyla 2023 yılına kadar o meselede soruşturma varsa davalar devam edecektir.

Soruşturmanın sağlıklı şekilde yapılmadığı, adaletin geciktirildiği tartışmalarını Yargıtay’a taşıyacaksınız.

‘İnsanlığa karşı suçtur, soykırım suçudur’ diyerek, 2005 yılından sonra yürürlüğe giren ceza maddelerini geriye doğru işletemezsiniz.

Zamanaşımı dolduğunu iddia edilenler ile davanın içinde olmamakla birlikte öldürme hadisesine karıştığı iddia edilenler bakımından bir zamanaşımı sorunu yok.

Sorun, ‘anayasal düzeni bozmaya yönelik kalkışma hareketlerin iştiraken bulunduğu’ iddia edilenler sanıklar bakımından var, bu da takdir edersiniz ki sanıkların günahı değil. Zamanaşımı müddetini ister kısa ister uzun bulun. İsterseniz ‘Zamanaşımını kaldıralım’ deyin. O dönemde geçerli olan kanunlardan sanık lehine olan neyse, beğenin veya beğenmeyin hukuk devletinde onu yapmak zorundasınız.

Dolayısıyla ‘insanlığa karşı suç’ iddiasının gündeme gelebilmesi etik olarak, sosyal sebeplerle mümkün olabilir ama hukuken gündeme dahi alınamaz.

Sivas davasının kapatılması söz konusu değil. Soruşturmaya, davaya, toplanan delillere, delillerin yeterli toplanıp toplanmadığına, dürüst yargılamaya ilişkin iddialar tartışılır.

Zamanaşımı dolduğu söylenen hususun öldürme fiillerine karıştığı iddia olunanlarla alakalı olmadığı anayasal düzeni bozmaya yönelik kalkışma hareketlerinde olanlar bakımından alındığıdır. Bu noktada sanıkları suçlamak isabetli olmayacaktır.”