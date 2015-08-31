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Başbakan resepsiyonda konuştu: PKK silahlı güçlerini çıkarana kadar operasyonlar sürecek

Başbakan Davutoğlu saraydaki resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı

31 Ağustos 2015 01:04

Beştepe'deki 30 Ağustos resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kamu güvenliği sağlanana kadar, PKK silahlı güçlerini çıkarana kadar operasyonlar sürecek" dedi.

Başbakan Davutoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 1 Eylül’de barış çağrısı yapacağı iddialarıyla ilgili olarak, ‘Böyle bir çağrı gelip gelmemesi önemli değil. Gereğinin getirilmesi gerek’ dedi.

Suruç katliamında 33 kişinin öldürülmesi ve Ceylanpınar'da iki polisin uykudayken öldürülmesinin ardından TSK, 24 Temmuz'da Kandil'e operasyon başlatmıştı.

PKK'nın misillemeleriyle 2 yıllık çatışmasızlık dönemi sona ermişti.

 

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