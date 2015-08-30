30 Ağustos töreninde Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında dikkat çeken sohbet

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı. Seçim kabinesine giren HDP'li 2 isim olan Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ve Avrupa Birliği Bakanı Ali Rıza Konca da kortejde yer aldı. Türkiye'nin ilk başörtülü bakanı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan törene katılmazken, Başbakan Yardımcılığı'na getirilen MHP Milletvekili Tuğrul Türkeş de kortejde yürüdü.

Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Ankara'daki kutlamaların ikinci adresi Atatürk Kültür Merkezi oldu. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törene katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüntü dikkat çekti. Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu'ndan aldığı cep telefonunu Kılıçdaroğlu'na gösterdi ve bir şeyler söyledi. İki ismin gülümseyerek bir süre sohbet etmesi izleyenleri meraklandırdı.