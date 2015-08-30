T24 LogoT24 Logo
Gündem

30 Ağustos töreninde Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında dikkat çeken sohbet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katılmadı

30 Ağustos 2015 19:32

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı. Seçim kabinesine giren HDP'li 2 isim olan Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ve Avrupa Birliği Bakanı Ali Rıza Konca da kortejde yer aldı. Türkiye'nin ilk başörtülü bakanı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan törene katılmazken, Başbakan Yardımcılığı'na getirilen MHP Milletvekili Tuğrul Türkeş de kortejde yürüdü.

Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Ankara'daki kutlamaların ikinci adresi Atatürk Kültür Merkezi oldu. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törene katılan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüntü dikkat çekti. Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu'ndan aldığı cep telefonunu Kılıçdaroğlu'na gösterdi ve bir şeyler söyledi. İki ismin gülümseyerek bir süre sohbet etmesi izleyenleri meraklandırdı.

 

ETİKETLER

davutoğlukılıçdaroğlu30 ağustosbahçeliseçim hükümeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24