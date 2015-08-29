Ak Saray'da bin 800 kişinin katılacağı 30 Ağustos resepsiyonda müzik dinletisi olmayacak

Gelen şehit haberleri nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda eğlence ve konserlerin Başbakanlık genelgesiyle yasaklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resepsiyonun programı da değişti. Müzik dinletisinin olmayacağı Beştepe'deki resepsiyona şehit yakınları ve gazilerle birlikte bin 800 kişi davet edildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende de Cumhurbaşkanı ilk kez halka hitap edecek. Törende yine ilk kez karma bando ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı gösteri birliği kısa bir gösteri yapacak. Yerli imkanlarla üretilen silahlar, zırhlı araçlar ve Altay tankları da geçit töreninde olacak.