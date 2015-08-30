30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ilklerin resepsiyonu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 30 Ağustos resepsiyonu birçok ilke sahne oldu. Zafer Bayramı resepsiyonu bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlendi. Geçen yılki resepsiyon Beştepe'deki sarayda çalışmaların sürmesi nedeniyle Çankaya Köşkü'nde düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la geçen yılki resepsiyona katılan 3 bin 500 konuğu girişte karşılayarak tek tek elini sıkmıştı. Bu yılki resepsiyonun karşılama bölümünde el sıkışma olmadı.

Orgeneral Hulusi Akar, ilk kez Genelkurmay Başkanı olarak bir resepsiyona katıldı. İlklerden biri de cumhuriyet tarihinde ilk kez kurulan seçim hükümetinin resepsiyona katılmasıydı. Resepsiyonda şehitler için Kuran okunması okundu. Bu da Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen resepsiyonlar için bir ilk teşkil ediyor.

30 Ağustos resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde yaşayan 78 milyon insanın her biri bu devletin eşit haklara sahip birinci sınıf vatandaşlarıdır. 81 vilayetimizin her biri Türkiye’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Bize ne tek bir vatandaşımızdan ne de bir karış toprağımızdan vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Resepsiyona TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim hükümetinden bazı isimler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile siyaset ve bürokrasiden birçok isim katıldı. Resepsiyona şehit ve gazi yakınları ile, spor, sanat ve iş dünyasındanda çok sayıda isim katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ katılmadı.

Erdoğan: 81 vilayetimizin her biri...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"30 Ağustos Zafer Bayramı 1922 yılında Büyük Taarruz'u başarıyla sonuçlandırdığımız bir gün olmanın ötesinde anlamlara sahiptir. Milletimizin o tarihten geriye doğru giden yaklaşık bir asırlık döneminde tüm yaşanan hayal kırıklıkları ilk defa Çanakkale ile yeni bir ümide, yeni bir yürek çarpıntısına yol açmıştı.

30 Ağustos bu ümidin kesin ve tartışmasız bir zafere dönüştüğü ardından kurulacak genç cumhuriyetin kapılarının aralandığı tarihtir. Zafer Bayramı'nın 93'üncü, Cumhuriyetimizin ilanının 9'nci yıldönümünde artık yönümüzü 2023'e çevirerek yeni ve daha büyük başarılar için kendimizi hazırlıyoruz.

Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek ebedileştirme hevesinden asla taviz vermeyeceğiz. Geçmişten bugüne yaşadığımız terör olaylarının ve çeşitli krizlerin milletimizi bu hedefinden uzaklaştırmak amacı taşıdığını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey, milletimizin birliği ve beraberliğidir, kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmaktır.

Ülkemizde yaşayan 78 milyon insanımızın her biri bu devletin eşit haklara sahip, birinci sınıf vatandaşlarıdır. 81 vilayetimizin her biri Türkiye'nin ayrılmaz birer parçasıdır. Biz ne tek bir vatandaşımızdan ne de bir karış toprağımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bunun için kurulan tuzakların, oynanan oyunların, ortaya atılan fitnelerin üstesinden Allah'ın izninden geleceğiz.

Devletin tüm kurumlarıyla, güvenlik güçlerimizle, milletimizle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda adım adım ilerleyeceğiz. Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebileceğimize inanıyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bin yıldır Anadolu ve Trakya'nın vatanımız olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Askerlerle canlı bağlantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Kosova ve Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı ile telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Erdoğan ardından Hint Okyanusu'nda seyir halindeki TCG-Gemlik fıkrateynine bağlanarak son durum hakkında bildi aldı. Daha sonra Şanlıurfa Akçakale'deki Hudut Karakolu'nda nöbet tutan Rizeli Er Harun Yazıcı ile görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrisiyle sohbeti renkli anlar yaşattı.

Ardından Konya'daki Ana Jet Üssü'ne bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silahlı Kuvvetler mensuplarının tek tek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.