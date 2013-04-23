Başbakan: John Kerry'nin sözleri şık olmadı, Gazze'ye gideceğim

Gazze ziyaretini ertelemesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’e yanıt veren Başbakan Tayyip Erdoğan, “Açıklaması şık olmadı. Gazze’ye gideceğim” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ziyaretiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ziyaretin ertelenmesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye tepki gösterdi.

Erdoğan, ''ABD Dışişleri Bakanı Kerry'in açıklaması şık olmadı. Zaten Hükümet Sözcümüz ve Başbakan Yardımcımız gereken cevabı verdi'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Gazze ziyaretini gerçekleştireceğini vurguladı.