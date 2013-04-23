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Politika

Başbakan: John Kerry'nin sözleri şık olmadı, Gazze'ye gideceğim

ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin 'Başbakan Erdoğan Gazze ziyaretini ertelesin' sözlerine Başbakan Erdoğan'dan cevap geldi.

23 Nisan 2013 16:29

Gazze ziyaretini ertelemesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’e yanıt veren Başbakan Tayyip Erdoğan, “Açıklaması şık olmadı. Gazze’ye gideceğim” dedi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ziyaretiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ziyaretin ertelenmesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye tepki gösterdi.

Erdoğan, ''ABD Dışişleri Bakanı Kerry'in açıklaması şık olmadı. Zaten Hükümet Sözcümüz ve Başbakan Yardımcımız gereken cevabı verdi'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Gazze ziyaretini gerçekleştireceğini vurguladı.

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