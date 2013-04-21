Kerry: Başbakan, Gazze gezisini ertelerse iyi olur!

Suriye Halkının Dostları Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı için İstanbul’da bulunan John Kerry, Conrad Oteli’nde basın toplantısı düzenledi.

'Ertelenmese daha iyi'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze seyahatine ilişkin bir soru üzerine Kerry, şunları söyledi: "Potansiyel Gazze ziyaretiyle ilgili olarak da biz Başbakan Erdoğan’a, bunun ertelenmesinin daha iyi olacağını ve bazı nedenlerle bu ziyaretin şu anda gerçekleşmemesi gerektiğini düşündüğümüzü ifade ettik.

'Ziyaretin zamanlaması kritik'

Başbakanın tabii ki ne yapacağına veya yapmayacağına karar verme hakkı var ama bizim düşüncemiz şu ki bu ziyaretin zamanlaması, yoluna sokmaya çalıştığımız barış süreci için kritik. Tarafların dikkatinin dışarıdan mümkün olduğunca az dağıtılmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu ziyaret için doğru koşulların beklenmesinin daha yararlı olacağını düşünüyoruz.

Başbakan, bizi hüsnükabulle dinledi. Bu konuda çok düşünceli ve hassas olduğunu düşünüyorum. Gerekirse Washington’a geldiğinde de bu konuda ayrıca görüşülebilir. Şunu vurgulamak istiyorum ki Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu süreçte yardımcı olmak konusunda son derece yapıcı ve istekliler ve bugüne kadar da böyle davrandılar. Onları, bu iklime yararlı katkı sağlayıcılar olarak görüyoruz"