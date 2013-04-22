John Kerry'e Ankara'dan yanıt: Gazze'ye gidilecek

Dün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Başbakan Erdoğan'a Gazze ziyaretini ertelemesi yönünde telkinde bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'e Ankara'dan yanıt geldi: "Erdoğan'ın programında bir değişiklik olmayacak."



Buna göre Erdoğan, 16 Mayıs’daki ABD ziyaretinden sonra Gazze’yi ziyaret edecek. Hürriyet’e konuşan bir diplomatik kaynak, şunları söyledi:

“Kerry, 7 Nisan’da geldiğinde Başbakan Erdoğan’la görüşmesinde bu mesajı zaten vermişti. Bugün (dün) söyledikleri bizim için bilinmeyen bir şey, bir sır değil. Bu sözleri ‘ABD’den Erdoğan’ın Gazze ziyaretine tepki’ diye değerlendirmek yanlış bir yaklaşım olur. Şu an için Başbakan’ın Gazze programında bir değişiklik yok. Konu Erdoğan’ın 16 Mayıs’daki ABD ziyaretinde görüşülecektir. Zaten Kerry de bunu söylüyor. ABD’den sonra Gazze ziyareti gerçekleşecektir. Gazze ziyaretinin Ortadoğu Barışı’na katkı sağlayacağını Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu birçok kez dile getirmiştir.”



İsrail ile önemli toplantı



Aynı yetkili, Kerry’nin “Türkiye-İsrail yakınlaşmasını İran’a karşı ortak bir tutum” gibi değerlendirmesine de şu tepkiyi verdi: “Ortadoğu ve Türkiye-İsrail ilişkileri hassas bir süreçten geçiyor. Yarın (bugün) Ankara’da tazminat konusunda çok önemli bir toplantı olacak. Bu toplantı öncesinde yapılan açıklamalara dikkat etmek gerekir. İsrail bizim tüm dünya kamuoyunca bilinen şartlarımızı kabul ettiği için Tel Aviv’le bir şekilde irtibat kurulmuştur. İsrail’in özür dilemesinin, İran veya üçüncü bir başka ülkeyle hiçbir şekilde bağlantısı yoktur. Bu doğrultuda bir pazarlık söz konusu değildir.”