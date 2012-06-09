Başbakan Erdoğan'dan Süleyman Demirel'e kefenli yanıt

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sayın Demirel ne diyor, '28 Şubat'ı sorgulayanlar, birileri de gelir onları sorgular'. Yazık, yazık... Bu ülkede bir şeyler oluyor, 'Bu ülkede artık yapanın yanına kar kalmayacak' diyor millet. Şu anda sizler bu tür tehditlerle, atılan adımları ve onların sahiplerini ürkütemezsiniz. Biz hep söyledik, kefenimizle yola çıktık ve kefenimizle yol almaya devam ediyoruz'' dedi.

AKP İzmir İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Türkiye'de çeteler ve mafyatik örgütlenmeler döneminin kapandığını, milli iradeye kast edenlerin ürediği bataklığın kapatıldığını belirterek, ''Darbelerden medet uman, darbelerden rant devşirmeye çalışan siyasetçilerin umutları bugün artık kırılmıştır. Darbelerden çıkar devşirmek isteyen ekonomi çevrelerinin hevesleri artık kursaklarında kalmıştır. Darbe paranoyası üzerinden korku salmak isteyenlerin de artık beklentileri kursaklarında kalmıştır. Bugün milli iradeye sahip çıkan, milli iradeyi namusu, şerefi onuru bilen bir iktidar iş başında. Bugün milli iradeye kol kanat gelen, milli iradeyi kanıyla canıyla savunan bir millet var'' dedi.