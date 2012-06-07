Demirel: 28 Şubat darbe değildir, her şey kuralları içerisinde yapılmıştır

-Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i evinde dinledi. “Darbe bir devlet meselesidir” diyen Demirel, “28 Şubat darbe değildir. Her şey kurallar içerisinde yapılmıştır” dedi.

Yaklaşık 4 saat süren ziyaret sonrası Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Mİlletvekili Nimet Baş bir açıklama yaptı. Süre yetersizliği nedeniyle soruşturmayı tamamlayamadıklarını söyleyen Baş, "Demirel'i bir kez daha ziyaret edebiliriz" dedi.

Demirel'in komisyondaki açıklamalarından bazıları şöyle:

- Kendimi kurtaramadım ki onları kurtarayım. Çocuklara yazık oldu.

- Bugünün çamaşırlarını dünkü güneşle kurutamazsınız.

Nimet Baş görüşmeyle ilgili şu detayları anlattı:

"Demirel ülkemizin en kritik dönemlerinde siyasi görevlerde bulundu. Görüşmede; 1960 ihtilali, 1980 ihtilai, 1971 muhtırası ve en son olarak 28 Şubat süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ancak zamanın kısıtlı olması nedeniyle çalışmalarımızın tamamlanamadığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı da tamamlanamadığı konusunda bize katıldı. Demirel 'tekrar siz yorulmazsanız bir 4 saat daha sizi bekliyorum' dedi.

Demirel, Meclis'te böyle bir komisyon kurulmasını ve böyle bir iradenin ortaya çıkmasını çok önemsediğini söyledi. Hangi gerekçeyle olursa olsun demokrasinin askıya alınmasının kabul edilebilir bir yanı olmadığını söyledi. Aynı zamanda demokrasiye sahip çıkma iradesinin çok güçlü olamayabileceğinden söz etti.

Bazı dönemlerde insanların demokrasiyi savunmaktan korkabileceklerini aktardı. Dönemlere göre bir değerlendirme yapılması gerektiğini ve demokrasiye sahip çıkma konusunda siyasilerin bugünkü kadar güçlü olmadıklarını söyledi.

Nimet Baş, Demirel'in '1960'taki ihtilal olmasaydı Türkiye bugün çok farkı bir noktada olurdu' şeklinde yaptığı değerlendirmeyi de aktardı.

'Allah kolaylık versin'

Toplantının başlangıcında gazetecilerin görüntü aldığı sırada açıklama yapan Demirel, darbelerle ilgili kendisinin de görüşlerine başvurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demirel, ''Çalışmalarınıza yardımcı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğimden emin olun'' dedi.

Konunun fevkalade komplike ve karışık, asgari 50 yıla yayılmış olduğunu belirten Demirel, ''Allah size kolaylık versin. Zor bir işle görevlendirildiniz. TBMM'nin şanına layık çalışma yapacağınızdan eminim'' diye konuştu.

'Umarım üç saatte toparlarım'

Demirel, çalışmayı 3 saatte tamamlamayı umut ettiğini de ifade ederek, bu sürenin yetmemesi halinde ucunun açık olduğunu da vurguladı.

Komisyon, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'i, 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi ve 28 Şubat sürecine tanıklık etmesinden dolayı dinlemeye karar vermişti.